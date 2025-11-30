Delitto di Garlasco: preparatevi alla tempesta narrativa sul “mostro” Andrea Sempio. I “nuovi indizi” oltre il DNA, il movente “nella sfera più intima” e le indiscrezioni (ma pure una paradossale verità)

Nel titolo l’abbiamo messo alla fine e tra parentesi. Ma è esattamente il punto da cui vale la pena partire per raccontare tutto quello che si sta rincorrendo in queste ore sul delitto di Garlasco dopo l’anticipazione secondo cui il DNA rinvenuto sulle unghie (due dita non della stessa mano) di Chiara Poggi è compatibile con quello della linea maschile della famiglia Sempio e, quindi, probabilmente di Andrea Sempio(l'unico che frequentava casa Poggi). Quale è la paradossale verità? Semplice: l’unica persona di buon senso che ha speso parole quasi di solidarietà, oltre che di totale e agghiacciante (per molti che fanno il suo stesso mestiere) competenza giuridica è stata la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari che, in una intervista – netta, lucida, pulita - al Corriere della Sera se ne è uscita così: “è vero che gli indizi su Andrea Sempio sono più pesanti di quelli sul Alberto Stasi, ma senza prove andrebbe assolto”.

Nel caso Garlasco, infatti, ogni dettaglio è destinato ormai da diciotto anni a mutare i confini di una storia che è diventata isteria collettiva e svendita mediatica del’artefatto umano e Andrea Sempio (tirato inizialmente n ballo da un misterioso agricoltore mai identificato, il famoso coniglio bianco dalle orecchie lunghe di Lovati?) è improvvisamente passato da nome laterale a figura centrale dell’inchiesta. Centrale e che probabilmente c’entra pure. Però, in mezzo all’improvvisa impennata di ricostruzioni, indiscrezioni e sospetti, resta un fatto semplice. Un fatto umano. Un fatto dimenticato con troppa leggerezza: Sempio è un indagato, non un colpevole, e la rapidità con cui una parte dei giornalisti e degli opinionisti che da anni ormai dicono tutto e il contrario di tutto a seconda di come tira il vento e dell’opinione pubblica si sono lanciati a tratteggiarlo come un nuovo “mostro” dopo la notizia del DNA, restituisce il lato più fragile – e più pericoloso – del rapporto tra giustizia e narrazione. Oltre a risultare sospaetta. I processi mediatici esistono, ma ricordarsi che sono, appunto, qualcosa che deve comunque sempre restare svincolato dalle dinamiche del mero show è fondamentale. E c’è da stare ai fatti, oltre che da andare secondo ordine.