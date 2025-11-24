Delitto di Garlasco: chi è “il coniglio bianco dalle orecchie lunghe” di cui parla Lovati? Gallo: “Sono due o tre, ma lui si riferisce a uno”

Soprattutto perché, sempre a sentire Lovati, Alberto Stasi potrebbe sapere molto più di quello che ha sempre detto. Tacendo verità anche al prezzo, salatissimo, di anni e anni di galera. E se fosse proprio Stasi il coniglio bianco a cui Lovati fa riferimento? In sostanza, l’istrionico avvocato, almeno provando a interpretare i sogni che dice di fare, sembra essere convinto che Alberto Stasi, in passato, abbia semplicemente “assunto il ruolo di scopritore del cadavere di Chiara Poggi”. Non quello di assassino, insomma, ma di ragazzo che ha dovuto prestarsi a qualcosa di molto più grande di lui, che all’epoca era poco più che un ragazzino appena laureato. Solo che poi, nel tempo, lo stesso Stasi sarebbe finito incastrato. Ma chi preferirebbe anni e anni di carcere con l’accusa di aver ucciso la propria fidanzata al rischio, laddove si conoscesse davvero qualche verità, di rivelare tutto? Sembra decisamente assurdo e poco credibile. E se invece Lovati facesse riferimento a se stesso? I capelli bianchi li ha e, probabilmente, conosce abbastanza retroscena da far paura a parecchi solo con una semplice metafora buttata là in tv. Quello che è certo, counque, è che il coniglio è una figura che da sempre – anche in Massoneria – è utilizzata come simbolo di qualcosa che porta verso la conoscenza e la comprensione.

”Chi è il coniglio non si può dire – ha recentemente dichiarato l’avvocato Gallo, che a sua volta assiste proprio Lovati - Dobbiamo lasciare questo segreto, non si può dire tutto. Ce ne sono due o tre di conigli, ma credo che lui faccia riferimento a un coniglio particolare. Lovati non ha mai detto bugie, noi ci confrontiamo sempre. Per me dice sempre la verità”. Tutto che si complica, quindi, mente la data del 18 dicembre è sempre più vicina e mentre il nervosismo che si percepisce intorno ai protagonisti lascia intendere che potrebbe davvero scoppiare qualcosa di grosso a breve. Laddove il “qualcosa di grosso”, però, rischia d’essere il peggio possibile: che si faccia di nuovo calare il silenzio pur di non parlare di chi proprio non si può parlare. Proprio come fa Lovati che, dopo anni e anni da principe del foro e ormai niente da perdere, preferisce ricorrere a metafore da cartone animato piuttosto che parlare chiaramente. Evidentemente il coniglio bianco dalle orecchie lunghe, oppure chi che sta tenendo al guinzaglio il coniglio bianco dalle orecchie lunghe, è qualcuno che fa paura davvero.