Delitto di Garlasco: perché tanta attenzione su Ermanno Cappa, la moglie e le gemelle Paola e Stefania? Dal mistero della bici nera fino agli accertamenti bancari “scomparsi”

Ecco perché, pur non essendo mai stati formalmente indagati, i Cappa sono tornati al centro dell’attenzione per una serie di elementi processuali e informativi che rimandano a omissioni e incongruenze nelle indagini iniziali, fino all’ultima strana storia degli accertamenti bancari disposti e poi non fatti. Ma andiamo per ordine: primo fra tutti c’è il giallo della bici nera. Più testimoni — fra cui Franca Bermani e la vicina Manuela Travain — identificarono, fin dal tardo pomeriggio di quel maledetto 13 agosto del 2007, una bicicletta da donna nera con borse laterali sgualcite nel cortile di via Pascoli. Una bici del tutto simile, almeno stando alle dichiarazioni della mamma di Chiara Poggi, ce l’aveva sua cognata, sorella del marito e moglie di Ermanno Cappa, ma l’oggetto non fu mai fotografato. Né sequestrato. Né confrontato in maniera diretta con le testimoni o con le altre bici simili che c’erano a Garlasco. L’unica bici simile che finì invece al centro dell’attenzione degli inquirenti fu quella nella disponibilità di Alberto Stasi, insieme alla famosa storia dei pedali con tracce biologiche scambiati con un’altra bici.

Altro nodo riguarda le incongruenze nei racconti sugli spostamenti del 13 agosto: Ermanno dichiara di essere uscito “verso le ore 8.50”, mentre il transito al Telepass risulta intorno alle 8,35. Sua moglie parla invece di una partenza “verso le 9,30”, ma una testimone (ora deceduta) avrebbe riferito di aver visto un’auto simile a quella della moglie di Ermanno Cappa proprio in via Pascoli nella prima mattinata del 13 agosto 2007 e un commerciante ha collocato in paese la donna già molto prima. E poi ci sono le due figlie, cugine di Chiara, che nel tempo hanno fornito versioni talvolta discordanti rispetto alle ricostruzioni poi emerse in fase di indagine e nei processi. A cui si aggiunge, oggi, anche il materiale reso pubblico da Francesco Chiesa Soprani, in cui Paola Cappa, tra le altre cose, fa anche una affermazione coì: “Se parlo io, un giorno racconterò tutto ma dovranno pagarmi bene”. Le gemelle, tornando al passato, furono anche coinvolte in dinamiche complesse con la stampa e con gli inquirenti. Stefania partecipò a un colloquio registrato con Stasi in caserma a Vigevano, con tanto di trascrizione che omette passaggi ritenuti significativi, ma emersi solo oggi. Paola, fragile e reduce da un tentato suicidio l’11 agosto, rilasciò dichiarazioni ai mezzi di informazione che non trovarono immediato approfondimento investigativo, così come non furono indagate a fondo alcune sue allusioni a episodi di violenza infantile, né i segni sul collo rilevati da volontarie della Croce Garlaschese. Così come non si è mai andati abbastanza a fondo rispetto alla testimonianza, poi ritrattata, di Marco Muschitta, che raccontò – salvo poi riferire di essersi inventato tutto – di aver visto Stefania Cappa in bicicletta dirigersi da via Pascoli (dove è la villetta in cui è stata uccisa Chiara) verso Tromello (la piccola frazione in cui sono stati rinvenuti alcuni oggetti nel canale su cui si affaccia proprio l’abitazione della nonna della madre di Ermanno Cappa).