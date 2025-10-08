Delitto di Garlasco: “C’entra la Curia di Vigevano? Sì!” Il gonzo journalism di Corona svela un agghiacciante avv. Lovati e il delirante purgatorio che era Garlasco tra parenti, night club, Bozzola, massoni e Opus Dei

Ma dove ca*zo vive Massimo Lovati? E’ la prima domanda che viene da farsi a guardare l’ultima puntata dello Speciale Garlasco di Falsissimo, il podcast con cui Fabrizio Corona è entrato - a gamba tesissima e con il suo stile - nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e, ora, anche nell’inchiesta sulle inchieste sull’omicidio di Chiara Poggi. Ok, è un gioco di parole e c’è di mezzo una ragazza morta ammazzata e pure un ragazzo che sta in galera da più di dieci anni e che forse non è colpevole, però non c’è altro modo per raccontare la Babele che sta venendo fuori. Roba, insomma, di cui la casa (o lo studio?) di Massimo Lovati sembra lo specchio perfetto. Bottiglie vuote ovunque, un vicino di casa della compagna/figlia adottiva che gira armato di pistola, scatole di medicinali da tutte le parti, disordine totale, microonde e bollitore a ridosso della scrivania e pure qualche residuo di droghe leggere da fumare sempre nell’appartamentino della compagna/figlia adottiva.

Confusione intorno a un uomo che, probabilmente, nella confusione ci si trova benissimo al punto da essersi preso la bega di giocarci anche nell’esercizio della sua professione. Perché ok che Fabrizio Corona gli riempie spesso il bicchiere e tiene alto il tasso alcolico della conversazione, ma quel Lovati lì sembra tutt’altro di uno che si fa fregare facilmente. E è, probabilmente, più lucido di quanto giochi a mostrarsi. Il dubbio, semmai, è quanto lucidi siano quei colleghi che da mesi vivono appostati fuori casa di Sempio, che da oltre un anno fanno trasmissioni e approfondimenti sul caso Poggi con tanto di Lovati ospite e che mai hanno provato a mettere la luce sul “sistema Lovati”, ben noto a tutti tanto che anche il diretto interessato lo ammette candidamente a Corona, spiegando che poi è pure il sistema di tutti. A Garlasco. In provincia in genere. Dentro i tribunali. E pure tra night e ippodromi. L’avevamo detto già, commentando le sue parole sul caso di Yara Gambirasio, e lo ripetiamo anche oggi che del lavoro di Corona abbiamo visto - rivisto e rivisto ancora per essere sicuri che davvero i contenuti erano quelli e non esserci sognati niente – anche i venti minuti di contenuto speciale a pagamento. Che, poi, sono quelli in cui si fanno nomi, si provano a fornire ricostruzioni tra un bicchiere (di plastica) di vino e l’altro. Si arriva a capo di qualcosa? No. O, meglio, sì, ma a patto di non avere l’ambizione di aspettarsi da Fabrizio Corona la soluzione del caso Poggi, ma pure di riconoscergli che sta facendo vergognare, su questa vicenda, anche chi crede di potersi definire ancora giornalista d’inchiesta tutto schiena dritta e verità.