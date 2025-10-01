Generale dietro la querelina: Garofano “esce dal delitto di Garlasco” e chiude con Andrea Sempio e l’avv. Lovati, poi minaccia azioni legali ora che il circo di cui ha fatto parte ha toccato anche lui

I soldi, in verità, gli sono arrivati davvero e lui stesso lo ha ammesso, però – come sembra e come sempre lui stesso ha pure specificato – non ci sarebbe niente di male o di illegale. “Con riferimento agli sconsiderati e gravi attacchi mediatici subiti negli ultimi giorni e relativi all’avvenuta ricezione di una somma di denaro, nell’aprile 2017, da parte del Sig. Andrea Sempio – si legge in un comunicato stampa diffuso proprio dai legali del generale - il Gen. Garofano ribadisce trattarsi del pagamento di prestazioni professionali rese su incarico dei Difensori che all’epoca assistevano Sempio nell’ambito del procedimento penale n. 8283/2016 RGNR. In particolare, Luciano Garofano ebbe a redigere una ‘consulenza genetico forense negli interessi della famiglia di Andrea Sempio’, sulla scorta di documenti e atti che gli vennero forniti dagli stessi Difensori committenti. La relazione tecnica, datata 27 gennaio 2017, venne inviata a mezzo e-mail in pari data ai Difensori di Andrea Sempio, che ne apprezzarono il contenuto, e ad essa fece seguito l’emissione della fattura n. 15/2017 per gli onorari maturati, dell’importo di euro 5.000,00 oltre accessori di Legge”.

E’ quello che scrive – e circoscrive – e, al momento, c’è niente di niente su cui dubitare. Semmai, però, c’è qualcosa su cui riflettere, ossia le barricate alzate attraverso quello stizzitissimo comunicato stampa non appena Garofano è finito nel girone infernale del chiacchiericcio giudiziario, tipico ormai della TV, in un ruolo diverso – sicuramente più scomodo – di quello che invece ci ha sempre tenuto a ritagliarsi sin dal giorno successivo a quello in cui ha chiuso per sempre in un armadio la sua divisa da Carabiniere. E, non ce ne voglia il buon generale - che ci sta doppiamente simpatico adesso che ha quel look lì da “dandy dentro il tempo” - fa pure un po’ ridere. Perché passa serate e serate in ospitate e ospitate a prestarsi alla spettacolarizzazione della nera, con tutte le assurdità che ogni volta vengono fuori tra ospiti e personaggi che con gli inquirenti c’entrano meno di niente e con cui lui stesso commenta e dibatte, e poi, quando tocca a lui essere sfiorato dal chiacchiericcio, punta la baionetta contro le narrazioni fatte alla caz*o di cane o i sospetti buttati là? Non è bello e suona pure un po’ di gioco a nascondersi: “generale dietro la querelina”.