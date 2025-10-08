La chiamano libera pubblicità in realtà è educazione al razzismo. Ma attenzione al salamone nero...

Ohibò, Fratelli d’Italia vuole cancellare la norma che vieta messaggi sessisti, omofobi o lesivi della dignità sulla cosiddetta cartellonistica stradale e sui veicoli o mezzi pubblici. E la mente mi è subito andata alle poppone 8 metri per quattro delle mozzarelle Zappalà che tanti incidenti hanno causato a Catania. E infatti uno dei due firmatari chi è? Proprio Salvo Pogliese, ex sindaco di Catania, detto “Sabbuccio”. Adesso. Come noto io sono per il delirio e credo che la cartellonistica stradale libera da ogni costrizione politicamente corretta non possa altro che farmi impazzire di gioia. Ma bisogna capire di cosa parliamo e tenere presente che io sto parlando di “delirio”, non di cose buone e giuste. Perché, Sabbuccio, se noi teniamo presente che ci sono supposte persone pronte a prendere “seriamente” pubblicità o comunicazioni (anche istituzionali) che se ne potrebbero stracatafottere delle minoranze e anzi usare i cartellononi per varie operazioni di discriminazione e/o campagne elettorali travestite da comunicazione sociale che veicolano messaggi, che ne so, razzisti, ecco, Sabbuccio, se mettiamo il delirio da una parte, le supposte dove le mettiamo?