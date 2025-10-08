Ieri era il 7 ottobre e c’è stato il voto per l’immunità di Ilaria Salis. Ce lo dica, su, è stato lei a votare contro la revoca?

Se la sua è una domanda ironica penso che sia un’ironia quasi scontata, certamente no. Non perché io ce l’abbia con Ilaria Salis, ma per un principio fondamentale, ovvero quello secondo cui la giustizia è uguale per tutti. L’immunità copre le attività parlamentari, e il reato per il quale è indagata Ilaria Salis non fa parte delle attività parlamentari. Andare a spaccare la testa a uno che non la pensa come te sicuramente non credo rientri in questa categoria. Secondariamente, perché il reato presunto è stato commesso ben prima che Ilaria Salis fosse un’europarlamentare, quindi il presupposto per l’immunità non c’è. Ieri, invece, si è scritta una delle più vergognose pagine della storia dell’Unione Europea, sancendo che la giustizia, allora, non è uguale per tutti. Il cittadino normale che ha commesso un reato simile va a processo e sconta la pena qualora condannato. Ilaria Salis, invece, è stata aiutata da una specifica forza politica con un sotterfugio elettivo per scampare al processo, e la fa franca.

Però hanno votato a favore anche alcuni del centrodestra. Secondo lei chi è stato?

Intanto altra prova di viltà e di vigliaccheria da parte della sinistra che ha preteso il voto segreto, perché su queste questioni ci si mette la faccia, non ci si nasconde dietro l’anonimato. Quindi ancora una volta la sinistra, che ha voluto il voto segreto, si è coperta di questa vigliaccheria e viltà che evidentemente la contraddistingue.

Ma quindi sono vigliacchi anche quelli del centrodestra che hanno votato a favore?

Sicuramente sono dei traditori, visto che il Ppe aveva apertamente detto che non avrebbe appoggiato l’immunità di Ilaria Salis. Ora, essendo il voto segreto, nessuno può sapere chi abbia in qualche modo tradito. Però i numeri sono anche molto chiari, se il Ppe in blocco non avesse accettato, il Parlamento avrebbe bocciato l’immunità di Ilaria Salis con una maggioranza schiacciante. Evidentemente non è stato così. E non posso pensare che ci siano membri di Ecr, dei patrioti o dei conservatori che non abbiano votato contro Ilaria Salis.