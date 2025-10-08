Ieri era il 7 ottobre, giornata di manifestazioni pro-Palestina a Bologna, di un sit-in pro-Israele a Milano, e di negoziati per la pace a Gaza, in Egitto. A Bruxelles, invece, si votava per la revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis, che per una manciata di voti ha scampato il ritorno nelle carceri ungheresi. In particolare, sembrerebbe che sia stata determinante l’assenza per motivi di salute di Aldo Patriciello, ex forzista convertito alla Lega, nonostante il giorno prima si trovasse a Teano per l’inaugurazione di una sede del partito di Matteo Salvini e che invece di prendersela con i suoi, ha accusato Tajani di non tenere a freno la verve progressista dei membri del partito fondato da Silvio Berlusconi. Mentre nella coalizione si litiga, in Italia, Francesca Albanese domanda scusa a Iliana Segre ribadendo il suo rispetto per la sua figura, e nel frattempo, secondo un’indiscrezione per adesso né confermata, né smentita, il governo avrebbe autorizzato il Mossad ad operare sul territorio italiano per motivi di sicurezza il 12 ottobre a Udine, in occasione della partita di calcio Italia-Israele, probabilmente per evitare un fallimento securitario come quello delle olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972. A proposito di tutti questi argomenti abbiamo contattato Roberto Vannacci, che ieri per altro ha votato a favore della revoca dell'immunità della Salis, e che il 12 ottobre, invece, sarà alle prese con le elezioni in Toscana, data che, ci ha ricordato l’ex generale, coincide pure con l’anniversario della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Data spartiacque per la storia dell’umanità e per l’Italia delle regioni in questo 2025 sempre pieno di sorprese e di colpi di scena più o meno simpatici, tra una guerra e l’altra. Ma andiamo con ordine.
Ieri era il 7 ottobre e c’è stato il voto per l’immunità di Ilaria Salis. Ce lo dica, su, è stato lei a votare contro la revoca?
Se la sua è una domanda ironica penso che sia un’ironia quasi scontata, certamente no. Non perché io ce l’abbia con Ilaria Salis, ma per un principio fondamentale, ovvero quello secondo cui la giustizia è uguale per tutti. L’immunità copre le attività parlamentari, e il reato per il quale è indagata Ilaria Salis non fa parte delle attività parlamentari. Andare a spaccare la testa a uno che non la pensa come te sicuramente non credo rientri in questa categoria. Secondariamente, perché il reato presunto è stato commesso ben prima che Ilaria Salis fosse un’europarlamentare, quindi il presupposto per l’immunità non c’è. Ieri, invece, si è scritta una delle più vergognose pagine della storia dell’Unione Europea, sancendo che la giustizia, allora, non è uguale per tutti. Il cittadino normale che ha commesso un reato simile va a processo e sconta la pena qualora condannato. Ilaria Salis, invece, è stata aiutata da una specifica forza politica con un sotterfugio elettivo per scampare al processo, e la fa franca.
Però hanno votato a favore anche alcuni del centrodestra. Secondo lei chi è stato?
Intanto altra prova di viltà e di vigliaccheria da parte della sinistra che ha preteso il voto segreto, perché su queste questioni ci si mette la faccia, non ci si nasconde dietro l’anonimato. Quindi ancora una volta la sinistra, che ha voluto il voto segreto, si è coperta di questa vigliaccheria e viltà che evidentemente la contraddistingue.
Ma quindi sono vigliacchi anche quelli del centrodestra che hanno votato a favore?
Sicuramente sono dei traditori, visto che il Ppe aveva apertamente detto che non avrebbe appoggiato l’immunità di Ilaria Salis. Ora, essendo il voto segreto, nessuno può sapere chi abbia in qualche modo tradito. Però i numeri sono anche molto chiari, se il Ppe in blocco non avesse accettato, il Parlamento avrebbe bocciato l’immunità di Ilaria Salis con una maggioranza schiacciante. Evidentemente non è stato così. E non posso pensare che ci siano membri di Ecr, dei patrioti o dei conservatori che non abbiano votato contro Ilaria Salis.
Salvini ha accusato sostenendo si sia trattato di una quota Forza Italia a votare a favore, lei che ne pensa?
Guardi, io però, pur essendo molto convinto delle mie posizioni, mi esprimo in maniera accusatoria solo quando ho la certezza delle accuse.
Certo
E proprio questo voto segreto vigliaccamente richiesto dalla sinistra ci impedisce di avere un’accusa.
Questo scelta del voto segreto, però, ha intercettato in qualche modo una falla nella coalizione di governo
Io ripeto quello che le ho detto, non avendo alcuna prova, non posso fare accuse. Una cosa è certa, però. Sicuramente una buona parte del Ppe ha votato a favore di Ilaria Salis e questo è innegabile. E quindi, come avevo detto in un post, definisco queste persone dei traditori, se non altro dei traditori del loro stesso partito, il quale si era espresso chiaramente che avrebbe votato contro.
Dunque esclude che sia stato qualcuno della Lega?
Assolutamente sì, anche perché della Lega ci conosciamo tutti e sappiamo che avremmo votato contro e lo abbiamo detto da sempre.
Quindi insomma è Forza Italia?
No, questo lo dice lei, non mi metta in bocca cose che non ho detto.
Non mi permetterei mai. Cercavo solo per cercare di capire un po’ meglio come siano andate le cose
Sì, ma non dia poca chiarezza alle mie affermazioni. Sono poche le persone che parlano più chiaramente di me.
Ma certo. Ad ogni modo ieri era il 7 ottobre e Francesca Albanese ha infine ritrattato la sua posizione sulla Segre, sostanzialmente chiedendo scusa. Lei che ne pensa?
Ma guardi, la signora Francesca Albanese non saprei neanche come definirla. Un funzionario dell’Onu che sostiene Hamas, che dice che bisogna capire i terroristi, il cui marito lavora per i palestinesi e che sta facendo un’attività che probabilmente la porterà ad essere una prossima candidata italiana della sinistra estrema. La sua la vedo più come un’attività politica che altro. Non condivido niente di quello che dice questa signora, che peraltro rifiuta il dibattito alzandosi dalla sedia quando viene citata la senatrice e che continua a giustificare le peggiori nefandezze condotte da Hamas non so a quale titolo. Certamente non può suscitare altro che una mia disapprovazione.
Certo, insomma, le ho chiesto anche dell’Albanese perché comunque…
Più che disapprovazione, guardi, io la ignoro, cioè non mi metto neanche a pensare di dover capire o comunque interpretare quello che dice questa signora.
Infatti noi ci chiedevamo…
Le sue posizioni, tant’è vero che non l’ho mai citata in nessuna delle mie interviste né nei miei post, perché la ritengo al di fuori di quella che può essere una normale argomentazione su quello che sta succedendo in quell’area del Medio Oriente.
Certo, ma perché allora secondo lei tutti i giornali comunque la riprendono? E’ un personaggiio che fa comodo all’informazione?
Ma, guardi, non si tratta solamente di questa signora. Tutti i giornali riprendono e fanno un gran parlare anche di queste manifestazioni che ci sono state e di tante questioni che poco hanno a che fare con l’alleviare le sofferenze della popolazione palestinese a Gaza. Intanto, per esempio, da qualche giorno sono cominciati i colloqui di pace e quindi queste manifestazioni dovrebbero essersi immediatamente interrotte, perché le procedure che possono portare a una pace sono già in atto. Queste manifestazioni quindi sono totalmente inutili. Non sono altro che uno strumento usato in maniera, anche qua, totalmente vile da una certa parte, probabilmente per mettere in crisi un governo legittimamente eletto, di destra, che sta governando l’Italia. Questa è l’unica cosa che io mi sento di poter esprimere. Non hanno altre finalità.
A proposito di Israele, che ne pensa del fatto che il 12 ottobre ci sarà la partita Italia-Israele a Udine e il governo parrebbe avere autorizzato senza un dibattito parlamentare l’operatività su territorio italiano di forze israeliane appartenenti al Mossad per la sicurezza della partita? E’ una violazione della sovranità?
Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo ha cambiato il mondo. Il 12 ottobre del 2025, intanto ci saranno le elezioni in Toscana e speriamo di cambiarla. E poi, su questioni che hanno attinenza a presunzioni, io non mi esprimo. Queste notizie derivano da presunzioni o comunque da fatti assolutamente non comprovati. Una cosa è certa, lo Stato di diritto prevede – e quindi il governo italiano deve garantire – la sicurezza e la fattibilità di questo incontro sportivo. Poi, su quello che dicono persone senza alcuna prova o senza alcun altro riscontro, sinceramente, io ho smesso di credere da tanto tempo. Certo. Da quando ci dicono che i russi rubano le schede elettroniche dalle lavatrici ucraine per metterle nei sistemi d’arma, da quando ci dicono che l’aereo della Von Der Leyen è stato attaccato elettronicamente dai russi per disturbarne il Gps, da quando ci dicono che i russi combattono con i badili perché hanno finito le munizioni. Ci raccontano un sacco di balle e io non ci credo più.
Lei non ci crede però sembrerebbe essere vero
Sembra? Lei perché dice “sembra”? Ha una fonte di informazioni privilegiata?
No, quella no, purtroppo
E quindi su che cosa si basa? Lei è un infiltrato speciale, è una spia che riesce ad avere informazioni di primo livello rispetto a noi poveri mortali?
No, si tratta di un articolo di un blog che si chiama “Parliamo di mafia”
Ah, e quindi lei si fida di un blog, per dare veridicità alle notizie che provengono da questo blog, ho capito bene?
Lei ha ragione, però sembrava interessante avere una sua opinione al riguardo
Non tutto ciò che è interessante è vero. A me interessano incredibilmente i film sui vampiri, mi piacciono da morire e li guardo un sacco di volte, ma ciò non mi porta ad accusare nessun governo di avere facilitato la moltiplicazione dei vampiri in giro per il mondo.
Non era un’accusa, però è anche plausibile una simile decisione anche per evitare quello che accadde a Monaco di Baviera con le olimpiadi del ‘72, quando senza Israele vi fu una vera e propria strage
Non mi esprimo su questioni su cui non ho informazioni veritiere e comprovate, altrimenti parleremmo del sesso degli angeli.
Capisco, ed è giusto così
Si ricordi comunque, nell’intervista, di riportare anche la risposta sui vampiri.