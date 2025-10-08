La Flotilla ha rotto il ca*zo. I media maistream prendono sottogamba la “nuova” missione. E invece… Appuntamento alle 18 a Milano

Così, tutti a “narrare” di “avete rifiutato la mediazione del Patriarcato di Cipro per fare arrivare gli aiuti umanitari”, “Ah ma allora il vostro scopo non era quello di portare cibo”, “Ah ma allora ve ne fregate se nella striscia di Gaza si muore di fame”. Adesso, con la Freedom Flotilla, carica di medicinali e medici, tenere in piedi questa narrazione falsa diventa difficile, e così la si spaccia come una imitazione, una ripetizione, un elemento kitsch (il troppo stroppia). E invece, questa “seconda” Flotilla è altrettanto pertinente e importante della “prima” e se la Global Sumud ha avuto il merito di accendere le webcam e le piazze sulla situazione palestinese, questa “Freedom” è più pratica, pragmatica, più “fattualmente” (direbbe Vittorio Feltri) importante. Perché se è vero che la narrazione del governo ci ha fatto vedere gli aerei militari italiani che paracadutavano viveri è ben più difficile mantenere questa comunicazione nel caso di medicinali e medici. Perché non si possono paracadutare i medicinali, immaginatevi un bambino palestinese che trova una bella scatolona di monodosi di morfina. Così come non si possono paracadutare medici, infermieri, anestesisti.