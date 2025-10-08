In anteprima su MOW, la BOMBA del GialappaShow: Brenda Lodigiani sarà Silvia Toffanin?!

Nel titolo è stato necessario inserire un punto di domanda perché non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo, la trasmissione è in fieri, ogni cosa potrebbe cambiare fino all'ultimo, anche se non soprattutto durante le registrazioni. Il GialappaShow tornerà su Tv8 a partire da lunedì 20 ottobre e, come sempre, c'è grande attesa per il programma che ha saputo riconfermarsi, di anno in anno, il miglior contenitore comico della nostra sciagurata tv. Ma quali saranno le novità? È giunta alle orecchie di MOW, in realtà a quelle di chi qui sta scrivendo, una sfiziosità di primissima mano: hic et nunc, negli studi dello show si sta aggirando Brenda Lodigiani camuffata da Silvia Toffanin. Pare che la parodia si ispirerà al salottino tv di 'Verissimo' e che, manco a dirlo, nonostante la scarsa somiglianza anche al netto del trucco, sarà una bomba. In particolare per Mediaset?
Fin dal successo della prima edizione del GialappaShow su Tv8, pare che il Biscione avesse tentato di riacchiappare Marco Santin e Giorgio Gherarducci, un tempo piazzati nel dimenticatoio - con l'evidenza del senno di poi, senza giusta causa. Ma l'ex trio ha puntualmente dato picche, preferendo rimanere nella nuova casa televisiva dove continua, come da almeno 30 anni a questa parte, a fare la storia della tv. Prendere di mira proprio Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi da un quarto di secolo, può essere un'ulteriore punzecchiata, uno sfizio che il malefico duo ha voluto togliersi nei confronti di Mediaset, rea di averli scaricati a suo tempo per poi tornare a corteggiarli quando hanno ritrovato il successo mediatico - che meritano da sempre e per sempre. La nuova parodia, dunque, potrebbe assumere la metaforica forma di un bel gesto dell'ombrello. Oppure...
Oppure, considerato che la maggior parte dei personaggi di cui si fa una (bella) imitazione, da che mondo è mondo e a meno che s'impermalosisca, finisce per risultare più gradevole e alla mano agli occhi del pubblico, questa stessa mossa dei Gialappi potrebbe fungere da endorsement verso il ritorno di Silvia Toffanin nella prima serata di Canale 5. Dal 15 ottobre, infatti, rivedremo la nostra al timone di 'This is Me' e la tv spesso opera in modi particolari, 'nascosti' in piena vista. Quella che potrebbe sembrare, dunque, una presa in giro della conduttrice di 'Verissimo', se divertente, potrebbe tornare a suo favore nel caso innescasse meme e il palato dei social in generale. A questo punto, si tratterebbe di una vera e propria operazione simpatia.
La parodia di Silvia Toffanin, affidata alla comica fuoriclasse della trasmissione Brenda Lodigiani, in questo momento è realtà negli studi del GialappaShow e in fase di registrazione. Ciò significa che la vedremo di certo in onda fin dalla prima puntata del 20 ottobre? Ora come ora l'idea di far esordire il personaggio già al debutto della nuova edizione c'è. Ma, come abbiamo già scritto, specie coi Gialappi, tutto può essere modificato, ribaltato e sovvertito fino all'ultimo. In ogni caso, è il pensiero che conta. E qui il pensiero c'è eccome, un pensiero già piazzato di fronte alle telecamere dello show. Che Gherararducci e Santin (ma anche il Signor Carlo) possano perdonarci: non vogliamo rovinare la sorpresa a nessuno, ma se ci arriva un'anteprima di questa croccantezza, non possiamo evitare di pubblicarla. W il GialappaShow, chi cambia canale è Silvia Toffanin!