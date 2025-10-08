In anteprima su MOW, la BOMBA del GialappaShow: Brenda Lodigiani sarà Silvia Toffanin?!

Fin dal successo della prima edizione del GialappaShow su Tv8, pare che il Biscione avesse tentato di riacchiappare Marco Santin e Giorgio Gherarducci, un tempo piazzati nel dimenticatoio - con l'evidenza del senno di poi, senza giusta causa. Ma l'ex trio ha puntualmente dato picche, preferendo rimanere nella nuova casa televisiva dove continua, come da almeno 30 anni a questa parte, a fare la storia della tv. Prendere di mira proprio Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi da un quarto di secolo, può essere un'ulteriore punzecchiata, uno sfizio che il malefico duo ha voluto togliersi nei confronti di Mediaset, rea di averli scaricati a suo tempo per poi tornare a corteggiarli quando hanno ritrovato il successo mediatico - che meritano da sempre e per sempre. La nuova parodia, dunque, potrebbe assumere la metaforica forma di un bel gesto dell'ombrello. Oppure...

Oppure, considerato che la maggior parte dei personaggi di cui si fa una (bella) imitazione, da che mondo è mondo e a meno che s'impermalosisca, finisce per risultare più gradevole e alla mano agli occhi del pubblico, questa stessa mossa dei Gialappi potrebbe fungere da endorsement verso il ritorno di Silvia Toffanin nella prima serata di Canale 5. Dal 15 ottobre, infatti, rivedremo la nostra al timone di 'This is Me' e la tv spesso opera in modi particolari, 'nascosti' in piena vista. Quella che potrebbe sembrare, dunque, una presa in giro della conduttrice di 'Verissimo', se divertente, potrebbe tornare a suo favore nel caso innescasse meme e il palato dei social in generale. A questo punto, si tratterebbe di una vera e propria operazione simpatia.