Siamo stati alla manifestazione ProPal del 7 ottobre e vi raccontiamo come la polizia ha creato l’occasione per gli scontri: piazze blindate, la notizia virale sui social, gli idranti e le cariche [VIDEO]

La polizia si è avvicinata con gli scudi di plastica ai giornalisti e ai rappresentanti dei Giovani palestinesi, che stavano rilasciando delle dichiarazioni, molte delle quali critiche con i giornalisti, chiamati “servi” e complici del genocidio. Erano a pochi centimetri dal gruppo, pressoché schiacciato sulla grata dei lavori intorno alla fontana del Nettuno. Come un muscolo intorno ai manifestanti, la polizia si stringeva su di loro e si allontanava, creando un effetto-distorsione allucinante.

Nel frattempo anche in Stazione, a poco più di un chilometro dalla piazza, la polizia aveva bloccato tutto, per paura che arrivassero in città lo stesso numero di persone dei giorni precedenti.

I giovani palestinesi hanno condiviso la notizia sui loro canali, invitando le persone a scendere in strada in loro sostegno e nel giro di due ore piazza Maggiore, la principale della città, si è riempita di persone che hanno iniziato a chiedere alla polizia di liberare i manifestanti bloccati dietro i cordoni della polizia. Manifestanti, civili che non c’entravano nulla e giornalisti.