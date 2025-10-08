Bestemmia a nastro: dal cane del peccatore Sinner ai porco di Musetti e alla confessione di Bronzetti, fenomenologia della ricerca (e dell’assenza) di Dio nel tennis italiano (con glossolalia di un francese)

Se la Bronzetti è la mistica della colpa, Musetti è il poeta del peccato. Non c’è tennista italiano più teologico di lui. Artista della racchetta e del paradosso, Musetti abita l’interstizio fra Caravaggio e Mosconi. “Sono migliorato con le bestemmie”, ha dichiarato, come se parlasse del rovescio o del servizio. È il più puro dei penitenti: sa di non poter tacere (“non è facile non esternare”), e tuttavia promette di provarci. “Noi toscani siamo un po’ così”, dice, quasi evocando un’etnologia della colpa scolpita del marmo del suo corpo carrarino. Lorenzo amministra il sacrilegio come un pittore che dosa il blu di un affresco, nella consapevolezza scellerata che non si può rinunciare al colore dell’offesa senza compromettere la profondità del cielo.

C’è in lui una tensione dantesca: desidera incontrare il Papa, ma non può trattenere la bestemmia appena avverte il silenzio di Dio su una palla break. Nei video e nelle gif dei fan che sui social lo immortalano come profeta del circuito Atp, la sua imprecazione non è suono ma gesto, vibrazione, arte performativa: una danza sacrilega che rimanda a una tradizione mediterranea in cui la blasfemia è l’unico linguaggio del sacro rimasto.