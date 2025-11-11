Per capire la vera misura di Marc Marquez (e della Ducati) ascoltate Enea Bastianini e Luca Marini

Piace, non piace. Tifo o non tifo. 2015 o non 2015, il 93 è stato capace di far sembrare facile qualcosa che, invece, facile potrebbe proprio non essere stato. E’ stato il suo dominio e non il dominio della Ducati. A dirlo, adesso, sono anche due piloti che quest’anno, per problemi differenti, hanno dovuto assistere ai trionfi del 93 da lontano, ma comunque da un punto d’osservazione privilegiato: Enea Bastianini e Luca Marini. Due che, tra l’altro, conoscono bene la Desmosedici. Enea Bastianini perché l’ha guidata fino alla fine della scorsa stagione, stando dentro anche alle dinamiche della squadra ufficiale, visto che il posto preso da Marc Marquez è stato esattamente quello che lui ha dovuto lasciare.

“Ho l’impressione – ha detto Bastianini – che la Desmosedici GP25 possa essere un po’ difficile come moto. Almeno questo è ciò che sembra da fuori, a giudicare dalla mancanza di costanza dei piloti che la usano, fatta eccezione per Marc Marquez. Al contrario, la 2024, quella che ho guidato l'anno scorso, era più costante ed efficace. Credo che Marc abbia mascherato i problemi con il suo talento. Sono convinto, comunque che la Ducati rimanga il punto di riferimento, ma a poco a poco il loro vantaggio si è affievolito”.