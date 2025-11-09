Acosta come Schwantz? Mauro Sanchini pesca nell’Olimpo, ma Pedro risponde da pescatore: “siamo morti sulla riva anche a Portimao”

Della possibilità di chiudere quarto in classifica generale non parla nemmeno, è chiaro che ci proverà, ma l’obiettivo vero è un altro: crescere e farsi trovare pronto. Per KTM, se riuscirà a dargli l’anno prossimo una moto realmente competitiva, o magari per la Ducati del Team Pertamina Enduro VR46, visto che si parla già di corteggiamenti ripresi in vista del 2027. “L’anno scorso ho finito malissimo e quest’anno non abbiamo iniziato bene – ha proseguito il campione spagnolo – Da Le Mans in poi ho cominciato a trovare maggiore solidità. Sì, ho commesso anche diversi errori e abbiamo fatto i conti con qualche problema tecnico, ma c’è stata una crescita. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Punti o non punti, la chiave è nel migliorare di fine settimana in settimana, sperando che KTM, nel frattempo, possa risolvere tutte le questioni interne legate a quanto e come continuare a investire nelle corse dalla prossima stagione. “Penso di aver conquistato molti punti da metà anno e è importante continuare con questa progressione – ha concluso Acosta - Ho sempre voluto essere tra i primi cinque, ma ora sono quasi più sul podio che tra i primi cinque. Questo è molto importante. Oggi il problema è stato nei primissimi giri, perché gli altri scappavano, ma sappiamo che il nostro limite è la trazione e è chiaro che se all’inizio rimani indietro di due secondi poi diventa impossibile recuperare, anche se oggi eravamo lì vicinissimi a Alex sotto la bandiera a scacchi”.