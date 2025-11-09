Domenica d’anime indomite: Bezzecchi re di Portimao con A. Marquez e Acosta, il crash di Pecco, la guerra di Quartararo, il punto di Bulega e un “obrigado Miguel” da lacrimoni. Se non vi basta c’è anche altro…

Festa grande, quindi, nel box di Noale, dopo tutti i guai passati con le sfortune di Jorge Martin e una stagione in cui c’è stato pure da correre dietro a qualche capriccio di troppo. Una festa però, preceduta da battiti cardiaci portati alle stelle, visto che nei primissimi giri Bezzecchi ha dovuto martellare di brutto per mettersi definitivamente a distanza di sicurezza un Alex Marquez che non voleva saperne di mollare. “Oggi Marco era imprendibile – ha detto il più piccolo dei fratelli di Cervera – ci ho provato, ma ho chiesto troppo alle mie gomme e a un certo punto avrebbe significato prendere troppi rischi. Noi nel warm up abbiamo lavorato bene, trovando qualcosa che ci facesse migliorare ancora rispetto a ieri, ma evidentemente lo hanno fatto anche l’Aprilia e Bezzecchi”. Un secondo posto, quello di Alex Marquez, tutt’altro che in scioltezza, visto che il vicecampione del mondo sul finale s’è ritrovato il fiato sul collo di un Pedro Acosta che sembrava messo a bada quando mancavano cinque giri dalla fine.

Invece il giovanissimo spagnolo, probabilmente approfittando di una migliore condizione delle sue gomme, s’è rifatto sotto e se ci fosse stata una manciata di curve in più sarebbero stati guai. “Oggi sono contento, anche se sul finale vedevo Alex e un po’ ci ho creduto – ha ammesso Acosta – comunque va bene così, godiamoci questo podio e continuiamo a lavorare, sono sicuro che prima o poi la vittoria arriverà. Marco Bezzecchi oggi ne aveva di più, Alex è stato più vicino, ma abbiamo dovuto gestire e sul finale ho comunque dato tutto quello che si poteva dare”.