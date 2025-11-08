Sì, s’è piegata una vite nella spalla già martoriata di Marc Marquez. Davide Tardozzi: “si allena sei ore al giorno”. E sulla possibilità di un’altra operazione e il futuro…

“Marc – ha spiegato l’ex pilota e oggi manager della Ducati - sta facendo sei ore al giorno di riabilitazione d è come sempre molto focalizzato sulle sue cose e sull’essere in forma per il 2026. Non mi risulta a oggi che farà altre operazioni: in questo momento la situazione è stabile”. Nessuna preoccupazione particolare, quindi. Solo la certezza che il braccio del campione del mondo non è come quello di chiunque altro e che bisognerà prendersi tutto il tempo necessario al pieno recupero. Vite o non vite. Se ci sarà da procedere a un nuovo intervento per sistemare l’anomalia saranno i medici a valutarlo, ma non è una scelta da fare nell’immediato e non è il motivo per cui Marc Marquez ha rinunciato anche a essere in pista per l’ultimo round a Valencia e per i test dei giorni successivi.

E’ chiaro che per Ducati, come ha ammesso anche Gigi Dall’Igna, significherà dover rivedere un po’i propri piani, ma nessuno in questo momento si sognerebbe di andare a forzare i tempi per mettere Marquez sulla Desmosedici senza avere l’assoluta certezza che il suo braccio – già massacrato – sia pienamente ristabilito. Anche perché in Ducati c’è comunque Pecco Bagnaia che di sicuro non è l’ultimo arrivato e che, anzi, ha “l’occasione” per riprendere in mano la squadra e tornare a essere riferimento, e c’è un test team già rodatissimo con Michele Pirro a cui si aggiunge, adesso, anche la freschezza di un Nicolò Bulega che vivrà tutto il 2026 da “padre della nuova Desmosedici” che nascerà per il 2027, quando entreranno in vigore le nuove regole della MotoGP e si correrà con pneumatici Pirelli invece di Michelin.