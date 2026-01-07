Gli ultras del Milan sbottano sui social: “Disertiamo le trasferte a Como e Firenze”. Ma cos’è successo stavolta? Ecco le ragioni dei Banditi della curva Sud

I Banditi della Sud continuano a prendere posizione su trasferte, costi dei biglietti negli stadi e modalità di acquisto. Le prossime due partite lontano da San Siro, contro Como e Fiorentina, non vedranno gli ultras del Milan a supportare la squadra. “Il Como ha deciso di seguire il pessimo esempio della Juventus”, scrivono i gruppi della Sud sui social, “istituendo da quest'anno un proprio circuito di vendita per il Settore Ospiti con obbligo di registrazione al sito della società Lariana, con conseguenti problematiche nel riconoscimento delle tessere CRN”. E ancora sulla Fiorentina: “A Firenze invece, contrariamente a quanto accaduto l'anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l'organizzazione della trasferta”. Un blocco, quindi. La trasferta di Firenze era già stata problematica in passato. Nel 2024, in occasione della partita all’Artemio Franchi, la Digos aveva scoperto un arsenale su due pullman provenienti da Milano: a bordo le forze dell’ordine avevano trovato sfollagente, bastoni e aste e coltelli. La scarsità dei biglietti messi a disposizione dalla società viola ha reso la scelta degli ultras rossoneri più semplice: niente tagliandi, niente tifo.