Luci e ombre del progetto Marocco, dalla Coppa d’Africa al Mondiale: ecco come il calcio diventa strumento di potere. I miliardi di investimento, la corruzione e gli stadi costruiti (ma non gli ospedali)

Un rinnovamento infrastrutturale che ha un messaggio chiaro Mohammed VI vuole dire al mondo e ai potenziali investitori che il suo Marocco è un paese moderno, efficiente, all'avanguardia e al passo con i paesi occidentali. Il Marocco ha deciso che vuole vincere nel calcio, ha deciso di farlo con un progetto a lungo termine che parte dai settori giovanili, dagli stadi e dai centri di allenamento. Fa specie confrontare la realtà del Regno con la nostra, una nazione dalla grande tradizione calcistica che ha smesso di investire. I settori giovanili sono aridi e le strutture fatiscenti. Ma se da un lato quello della nazione nordafricana è senza dubbio un esempio virtuoso dal punto di vista sportivo, dall'altro non è un progetto privo di ombre. Solo lo scorso ottobre i giovani marocchini si sono riversati nelle strade delle principali città al grido di “Meno stadi, più ospedali”. A far traboccare il vaso la morte di otto donne in un ospedale durante il parto. L'ennesimo caso di malasanità che ha acceso i riflettori sulle carenze del sistema sanitario marocchino, ampiamente sottodimensionato rispetto agli standard dell'Oms. È così nato il movimento Gen Z 212, formato perlopiù da giovani appartenenti alle Gen Z, che hanno criticato l'eccessiva priorità data all'organizzazione degli eventi sportivi rispetto alla sanità e all'istruzione. Hanno poi criticato gli espropri e le demolizioni di interi isolati nei dintorni degli stadi per dare una cartolina ai tifosi accorsi a vedere le partite, con i residenti costretti a lasciare le proprie case con indennizzi molto criticati. “Ovviamente siamo entusiasti di accogliere il Mondiale: amiamo il calcio, è nel nostro sangue”, ha detto Hajar Belhassan, leader delle proteste d'autunno. “Ma ci mancano le fondamenta: va bene costruire stadi, ma prima dobbiamo costruire il nostro sistema educativo e sanitario, prenderci cura della nostra gente”. Le proteste inoltre, sono state per gran parte represse con violenza. Secondo Amnesty International, nel corso delle manifestazioni sono state arrestate 2.400 persone, e l'Associazione marocchina per i diritti umani (Amdh) ha denunciato "atti di molestie, insulti, commenti volgari e sessisti e palpeggiamenti inappropriati".