Che storia la Coppa d’Africa: cominciano gli ottavi, ma chi è la favorita? Ecco cosa aspettarsi nella fase finale: dal progetto Marocco all’Algeria di Mahrez, all’attacco della Nigeria

La fase a gironi ci restituisce un quadro che tutto sommato rispetta le aspettative. Unica “big” eliminata l'Angola di Nzola, Zito e Gaspar, terza nel girone B dietro il Sudafrica e l'Egitto del ritrovato Mohamed Salah, ai margini del Liverpool ma decisivo con due gol contro Zimbabwe e Sudafrica. Eliminato anche il Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang nel girone di ferro con il Camerun e la Costa d'Avorio campione in carica. Scavalcato al terzo posto dal Mozambico, che grazie alla vittoria per 3-2 su Aubameyang e soci ha vinto la sua prima storica partita in Coppa d'Africa guadagnandosi una storica qualificazione agli ottavi. La debacle dei gabonesi ha tra l'altro innescato la pesante reazione di Brice Clotaire Oligui Nguema, Presidente salito al potere con un colpo di stato nel 2023. “Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers, il governo ha deciso di licenziare lo staff tecnico, sospendere la nazionale fino a nuovo ordine e mettere fuori rosa i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang”, ha dichiarato il ministro dello sport Simplice-Désiré Mamboula in un messaggio trasmesso dalla televisione gabonese. Altra squadra a raggiungere la fase ad eliminazione diretta per la prima volta nella storia è la Tanzania, ultima nella lista delle migliori terze e finita sul gradino più basso del podio in un girone dominato dalla Nigeria, unica squadra a punteggio pieno insieme all'Algeria. Passa fra le migliori terze anche il Sudan, che registra la curiosa statistica di aver raggiunto la fase ad eliminazione diretta senza aver segnato nemmeno un gol. Decisivo per la qualificazione è stato infatti l'autogol del difensore del Torino Saul Coco, che ha determinato la sconfitta per 1-0 della sua Guinea Equatoriale e ha permesso al Sudan di raccogliere i tre punti decisivi. Passano infine il turno anche Mali, Tunisia, Senegal, Benin, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo e, ovviamente, il Marocco.