Lo sport è il nuovo soft power e l’Arabia Saudita vuole prendersi tutto: calcio, boxe, motorsport e tennis. Se non ci credete, leggete il nuovo libro inchiesta di James Montague

La boxe è uno sport strano. Chi lo pratica è convinto nei valori che la disciplina incarna. Ma è anche uno sport facile da comprare. Segue i soldi, da sempre, da quando a organizzare gli incontri c’era Don King e sul ring si incontravano Mohammed Alì e Joe Frazer nel Rumble in the jungle. Anche oggi la boxe segue il denaro. Ed ecco l’approdo in Arabia e verso i fondi sconfinati derivanti dal petrolio. Ma per il calcio è diverso. Il pif è arrivato in Europa per comprarsi il Newcastle, squadra inglese derelitta, costantemente nella colonna destra della classifica, poco sopra la zona retrocessione. Montague parla con alcuni tifosi dei Magpies, tra cui anche Alex Hurst, creatore del podcast Ture Faith, dedicato appunto al Newcastle. Nel 2023 il terreno è fertile: l’ambiente è scontento della presidenza di Mike Ashley, in città la gente si sente abbandonata da Londra e lasciata indietro su molti temi, su tutti il lavoro. È così dai tempi di Margaret Thatcher. Ma i fan del Newcastle sono tanti, la storia del club è lunga. Insomma, l’effetto fionda può essere potente, il calcio il terreno del riscatto. Anche perché l’esperienza del Manchester City dopo l’acquisto dello sceicco qatariota Mansour è vincente. Perché una cosa del genere non può accadere anche nel nord-est dell’Inghilterra? C’è però un problema. All’entusiasmo per il potenziale acquisto del club da parte del fondo arabo fa da contraltare l’ambiguità dello stesso Mohammad bin Salman. L’accusa nei suoi confronti è di essere il mandante dell’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi (Ingolfato contiene anche le parole della moglie di Khashoggi, Hatice Cengiz); grossi dubbi, poi, riguardano il rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze, la repressione del dissenso e l’idea di giustizia che vige a Riyad. Nel 2024 è stata toccata la cifra record per le esecuzioni: 345. Montague raccoglie testimonianze di come, prima dell’acquisto della squadra, la stragrande maggioranza dei tifosi si fosse schierata a favore dell’operazione, quasi indispettita dalle critiche. Della serie: i soldi sono sporchi, sempre. Tutti facciamo benzina: anche noi siamo complici? E dei precedenti come il Manchester City nessuno dice più nulla? Pure in Qatar succedono certe cose. L’acqua diventa torbida e scura, non si vede più il fondo. Montague racconta di questa conversione quasi totale dei supporter, specie dopo i primi successi del Newcastle sul campo. Anche perché “gli investimenti nello sport, negli affari e nel settore tecnologico non sono una questione di scambio pluralistico di idee.”