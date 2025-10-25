Signori, vi siete accorti che gli arabi ci hanno fatto il cu*lo? Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar hanno investito nella pace a Gaza al posto nostro. E con il soft power (sport, videogame e turismo)...

Avete presente la foto scattata al termine del decisivo summit di Sharm-el-Sheikh, quello che ha consolidato il piano di pace per la Striscia di Gaza presentato dagli Stati Uniti di Donald Trump e accettato da praticamente mezzo mondo? Ci sono tutti i leader presenti all'evento, oltre 20 (Giorgia Meloni compresa, unica donna), tra cui loro: i grandi capi del gotha del Medio Oriente. Ci riferiamo al “padrone di casa”, il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi, e al turco Recep Tayyip Erdogan ma soprattutto al trio composto da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan e Prince Faisal bin Farhan, a sostituire Mohammed bin Salman. Chi sono? Rispettivamente gli emiri di Qatar e Emirati Arabi Uniti, e il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita a fare le vedi del principe ereditario Mbs. Questi signori, rappresentanti del mondo arabo, dell'islam e delle popolazioni musulmane più ricche e influenti del Medio Oriente, hanno mezzo faccia, firma e soldi – tanti soldi – nell'accordo di pace per la Striscia di Gaza, nonché nella tregua tra Hamas e Israele. Perché lo hanno fatto? Ci sono varie e molteplici ragioni che approfondiremo più avanti. Prima di tutto è però doveroso farsi un'altra domanda: perché noi – inteso come Europa – non lo abbiamo fatto al posto loro? Certo, in Egitto c'era anche Meloni, ma l'Italia ha giocato un ruolo marginale in confronto alla partita diplomatica disputata da Turchia, Arabia Saudita e governi del Golfo.