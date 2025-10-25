Abbiamo letto “La lezione del Giappone” di Federico Rampini (Mondadori): ma com'è? Un saggio che anticipa le sfide dell'Occidente. Turismo, hi-tech, soft power: l'Italia impari da Tokyo (se vuole tornare grande...)

Federico Rampini con La lezione del Giappone ci serve un saggio che assomiglia molto a un promemoria urgente: l’Occidente, e l’Italia in particolare, si stanno perdendo nei loro stessi ritardi, mentre il Giappone affronta da anni problemi che noi cominciamo appena a intravedere. L’invecchiamento della popolazione? Loro ci convivono da decenni, trasformandolo in una sfida organizzativa e tecnologica, non solo in un’emergenza sanitaria. La decrescita demografica? Non è un dramma esistenziale, ma una realtà gestita, persino metabolizzata. E mentre noi continuiamo a domandarci se sia il caso di tornare a produrre in casa o di puntare su qualche “nuovo Rinascimento”, Tokyo da tempo ha riscoperto il capitalismo di Stato, le politiche industriali e una coesione nazionale che sembra fantascienza vista da qui. Il Giappone, secondo Rampini, non ha solo resistito: ha assorbito le crepe della modernità senza perdere la faccia. Il messaggio di fondo è chiaro: l'Italia prenda nota, studi, impari, assimili la lezione prima che sia troppo tardi...