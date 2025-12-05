X Factor segreto: Gabbani odiava le 'sue' battute, a Lauro non fregava più niente, il cinico destino di PierC. E perché ha vinto Rob?

X Factor 2025 si è concluso nella serata di giovedì 4 dicembre con una faraonica finale celebrata, per il secondo di fila, a Napoli, in piazza Plebiscito. Ancora una volta, temperature polari: pubblico coi geloni, concorrenti che rischiano a raffica l'intonazione (anche) per le temperature da polaretti, giudici e conduttrice intabarrati per evitare di diventare deambulanti stalattiti. Tutti a parte Paola Iezzi che, con divina e abbondantissima scollatura, pareva pensarsi a Ibiza. Miss Iezzi che ha di fresco lanciato le sue prime date da solista, non è impermeabile al clima: indossa sottocoperta scaldotti termici che le consentono outfit audaci e super 'iconic', almeno a mezzo busto, che la tutelano, di nascosto, dall'assideramento in diretta. Sotto a quel tavolo, probabilmente, nascondeva imbragature da palombaro degli abissi, ma buon per lei! La vittoria è andata alla (fu) underdog Rob, giovanissima reincarnazione di Avril Lavigne. Grintosa, pop punk e a occhio nipotina delle future sanremesi Bambole di Pezza, si è trattato di un trionfo a sorpresa: il pubblico, almeno quello della bolla di X, sembrava essere diviso tra PierC (di Francesco Gabbani) ed EroCaddeo (di Achille Lauro) per il gradino più alto del podio finale. E poi cos'è successo? Qui a svelarvi il nostro 'X Factor segreto'. Prendete pure i pop corn (e magari anche una stufa a pellet).
Partiamo subito da un primo 'mistero': come mai il super favorito fin dalle Audition concorrente PierC si è classificato appena quarto in finale? Dotato di una vocalità cristallina, il ragazzo suona anche il piano e durante l'edizione si è cimentato a coverizzare, per quanto possibile senza sfigurare, mostri sacri della musica mondiale come i Queen (con 'Bohemian Rhapsody') ma pure brani di Adele e Sia. La giuria, fin dalla sua primissima performance, si è emozionata alle lacrime per il talento di questo ragazzo, all'anagrafe Pier Cesare Fagioli. Pareva destinato alla vittoria. E invece poi? Tenendo conto che, dura lex sed lex, chi entra Papa non esce cardinale, l'impressione è che il concorrente sia finito 'vittima' di due fattori: il racconto trionfalistico che gli autori hanno fatto di lui già al via (se nasci con la nomea di 'fenomeno', le aspettative si impennano e non è semplicissimo stare al passo, al netto del talento che ti ritrovi). In secondo luogo, PierC ha 'pagato' i bisticci tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Il primo, specie verso la finale, ha fatto di tutto per stroncare il giovane, ritenendolo un rivale per il proprio pupillo (EroCaddeo). La critica principale da parte di Lauro a PierC è stata quella di essere 'solo' un interprete e non un cantautore come la maggior parte degli altri rimasti in gara. Ha continuato a ribadire il medesimo concetto, come stesse recitando una sorta di rosario, perfino durante la finale. E sempre in faccia alla conduttrice Giorgia che è, prevalentemente, un'interprete. Delicatissimo.
Tornando a PierC, l'arciduca de noantri ha stilettato pure il modo in cui il ragazzo si muoveva sul palco (indimenticabile, non in senso positivo, la contestazione del famigerato 'saltello' mentre intonava quasi alla perfezione Freddie Mercury in scena, dal vivo e senza autotune correttivo). Gabbani andava puntualmente, e in modo molto elegante, in protezione del suo allievo, ma la fanbase di Lauro non perdona: PierC è diventato meno interessante non per propria colpa, ma perché gli invasati dell'arrogante Achille hanno voluto 'punire' Gabbani. Così su X sono fioccati commenti al vetriolo contro, per esempio, l'inedito di PierC (Neve Sporca), seguendo le contestazioni di Lauro, come fosse il peggiore in assoluto, anzi, l'unico 'brutto' dell'edizione. Eccezion fatta per EroCaddeo che ha portato una romantica ballad meritatamente già in classifica (Punto), gli altri tre non hanno avuto la medesima fortuna: anche gli inediti di Rob e Delia sono dimenticabili, insomma, ma soltanto quello di PierC è stato attaccato in ogni maniera. Perché i fan di Lauro tornano a dimostrarsi bulletti tanto quanto il propro idolo in giuria. Chi si somiglia, del resto, si piglia. Coi loro tweet al vetriolo, generati dalle pretestuose osservazioni di Lauro, hanno contribuito a formare un'opinione screditante nei confronti del concorrente che 'aveva la vittoria in tasca'. Per agevolare EroCaddeo, ma soprattutto per dispetto a Gabbani, reo di lesa maestà avendo osato replicare alle stoccate gratuite di Lauro contro il giovane del suo team. Cosa c'entra tutto questo col talento e il merito del ragazzo? Infatti, zero. Peccato.
Per quanto riguarda la vincitrice Rob, 20 anni appena, la ragazza del team di Paola Iezzi è partita da 'undergod' per diventare dobermann, di puntata in puntata, almeno lato acclamazione social. Nel canto se la cava, ma non era la più dotata del quartetto finale (comunque composto da voci che 'Amici' si può soltanto sognare la notte). 'X Factor' fa da sempre molta attenzione ai trend, essendo un talent che si basa in primis sull'apparenza: il trionfo di una donna, anzi due contando la sua giudice Paola Iezzi, è una sorta di atto dovuto ai tempi che corrono. Tra l'altro, un primo posto così tanto al femminile non si vedeva da ben 14 anni, quando ad alzare il premio dell'edizione fu una giovane Francesca Michielin, guidata da Simona Ventura. E questo sì che darà un bel calcio sui denti al #patriarcato. Forse.
Veniamo ora a un piccolo giallo di cui è probabile non si siano accorti in molti: l'edizione, nella sua fase registrata ossia tra Audition e Bootcamp, è stata tormentata dalle raggelanti battute/freddure di Francesco Gabbani, a cui gli autori avevano sostanzialmente assegnato il ruolo di scemo del villaggio. Ma lui ne era consapevole? Ci sa di no. E come l'ha presa? Verrebbe da dire non molto bene, anzi che le abbia proprio detestate, visto che a partire dalla fase Live del programma, le boutade del nostro si sono ridotte all'osso. Già per rompere il ghiaccio nel corso della prima diretta, Giorgia lo ha invitato a spararne una e Gabbani ha risposto "No", tra lo stupore generale. Non si contano le interviste in cui il novello giudice si sia, sempre garbatamente, rifiutato di proferirne mezza, nonostante i calorosi inviti di chi lo intervistava tra radio e tv.
Pensiamo che il punto di rottura definitivo sia arrivato la domenica prima della partenza dei Live di 'X Factor', quando il cantautore toscano si è ritrovato invitato al tavolo di Fazio a 'Che Tempo Che Fa', e proprio Fazio gli ha allungato un foglio che riportava le 'sue' freddure sparate fin lì al tavolo dei giudici. Da ripetere ad alta voce. Unica volta in cui gli è stata concessa parola, immaginiamo la cocente umiliazione personale. E infatti, da quel momento, basta: al massimo una barzelletta a puntata (se proprio), giusto per permettere a chi cura i social della trasmissione di farci un meme. Visto che la 'narrazione' televisiva quella doveva essere.
Da Cattelan, nel podcast Supernova, Gabbani ha sorriso dicendo che quelle boutade gli stessero 'rovinando la reputazione, la carriera' et similia. Fino alla chiacchiera con la radio sponsor del talent, 102.5, in cui è stato presentato 'il nuovo Gabbani', ossia un giudice definitivamente scagionato dalle barzellette. Un cambiamento di storytelling di questa portata, non arriva per caso: deve esserci stata, da parte sua, più di una contestazione al team degli autori per ottenerlo in corsa. E ha fatto bene: era il più curriculato a quel tavolo con due Festival di Sanremo, Giovani e Big, vinti consecutivamente, un Eurovision in rappresentanza dell'Italia, cantautore, polistrumentista e mirabile penna di brani per Mina, Vanoni e Celentano, stava passando per il giullare di corte, proprio ciò che il pubblico mainstream si sarebbe aspettato da 'quello della scimmia che balla'. C'è un limite a tutto, signora mia.
Ma allora perché ne ha dette così tante? Eccoci a svelare un segreto di Pulcinella: le registrazioni di ogni Audition/Bootcamp di X Factor durano svariate ore. Quest'anno in particolare, poi, il montaggio le ha mixate insieme per ottenere la puntata da mandare in onda: lo si è notato dal fatto che i giudici non fossero sempre vestiti uguali durante la 'stessa' serata. Ebbene, Gabbani può aver detto delle battute, appunto diluite in ore e ore di registrazioni, magari suggerite dagli stessi autori con lo scopo di stemperare momenti di tensione. Per scoprire poi, solo una volta in onda, che quelle sarebbero diventate il suo unico tratto di personalità televisiva nel ruolo di giudice-personaggio. Ouch. Per questo, una volta partiti i Live, la 'musica' è decisamente cambiata da parte sua. In meglio, oseremmo dire e diciamo.
Infine, tocca occuparci di Achille Lauro e della sua arroganza manifesta (che fa assolutamente parte del personaggio, amatissimo pure per questo). Stavolta però il giudice travestito da sempre elegantissimo arciduca, ha passato il segno più di una volta arrivando a rimbeccare in diretta perfino la conduttrice Giorgia, mettendola in difficoltà per una pura questione di ego. Tanto che, la puntata dopo, è arrivato con un mazzo di rose per lei, in segno di profonde scuse. Scuse che, invece, non sono arrivate a Francesco Gabbani, il personale tirapugni di Lauro in questa edizione. Lo spocchioso Achille pareva il Joker di Batman: non si contano le volte in cui è scoppiato a ridere in faccia al 'rivale', senza nemmeno lasciargli terminare la frase. Molto bravo Gabbani a non reagire quasi mai. Il pubblico, così, ha visto bene l'accanimento di quell'altro, prendendolo spesso e malvolentieri per puro bullismo gratuito.
Ma come mai Lauro si è posto, in generale, in maniera tanto strafottente? Perché non gliene frega più niente: ha già spifferato che non parteciperà alla prossima edizione del talent, visto che nell'estate del 2026 sarà troppo preso dalle date negli Stadi. Quindi, non avendo più bisogno di mostrarsi sempre paraterga ma comunque 'educato', ha fatto il bello e il cattivo tempo, come gli pareva. Anche a costo di risultare sgarbato ai più. 'X Factor', nella scorsa stagione, gli aveva già fatto da trampolino per arrivare, con grande sostegno da parte del pubblico (aka 'Senato', come lo chiama lui) al Festival di Sanremo, garantendogli un buon posizionamento nella top 10 della classifica finale - che osiamo immaginare si aspettasse comunque più alto. Quindi il nostro è tornato al talent con l'attitude di chi ha già un piede, se non entrambi, dalla porta per andare a fare qualcosa di meglio e stacce. Che sia emersa, in questa edizione, la sua reale personalità? Chi può dirlo!
Pure perché, bimbi, ogni volta che ci troviamo di fronte a un programma tv, non tutto (quasi niente) di ciò che accade è vero al 100 %, specie quando si tratta di reality e/o appunto talent. C'è sempre una scrittura a monte e quella di quest'anno prevedeva bisticci tra Lauro e Gabbani, ma anche tra il resto del tavolo e la new entry Gabbani fin dal minuto zero. Ogni volta che vi scannate sui social per 'difendere' questo o quell'altro, fatevi la cortesia di ricordare che intanto, i vostri idoli per cui tanto v'agitate, staranno bevendo tutti insieme un Martini al bar, con buona pace delle faziose guerre puniche che scatenate, specie 'n goppa a X, per tutelarne l'onore.
'X Factor' è una delle pochissime trasmissioni che non è scritta per generare tossicità, o comunque il meno possibile. Per cortesia, cerchiamo di preservare questo sacra oasi di serenità. Anche all'arrivo della prossima edizione che, come annunciato dalla conduttrice Giorgia al termine della finale, si farà. Con quanti giudici di ritorno? A occhio e croce, almeno due, salvo controtrattative fortunate, taglieranno la corda. Lauro praticamente di sicuro, per le sue date negli Stadi. E Gabbani per non rischiare di passare più da 'scemo del villaggio' (che non è)? Chissà...