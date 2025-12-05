X Factor segreto: Gabbani odiava le 'sue' battute, a Lauro non fregava più niente, il cinico destino di PierC. E perché ha vinto Rob?

Per quanto riguarda la vincitrice Rob, 20 anni appena, la ragazza del team di Paola Iezzi è partita da 'undergod' per diventare dobermann, di puntata in puntata, almeno lato acclamazione social. Nel canto se la cava, ma non era la più dotata del quartetto finale (comunque composto da voci che 'Amici' si può soltanto sognare la notte). 'X Factor' fa da sempre molta attenzione ai trend, essendo un talent che si basa in primis sull'apparenza: il trionfo di una donna, anzi due contando la sua giudice Paola Iezzi, è una sorta di atto dovuto ai tempi che corrono. Tra l'altro, un primo posto così tanto al femminile non si vedeva da ben 14 anni, quando ad alzare il premio dell'edizione fu una giovane Francesca Michielin, guidata da Simona Ventura. E questo sì che darà un bel calcio sui denti al #patriarcato. Forse.

Veniamo ora a un piccolo giallo di cui è probabile non si siano accorti in molti: l'edizione, nella sua fase registrata ossia tra Audition e Bootcamp, è stata tormentata dalle raggelanti battute/freddure di Francesco Gabbani, a cui gli autori avevano sostanzialmente assegnato il ruolo di scemo del villaggio. Ma lui ne era consapevole? Ci sa di no. E come l'ha presa? Verrebbe da dire non molto bene, anzi che le abbia proprio detestate, visto che a partire dalla fase Live del programma, le boutade del nostro si sono ridotte all'osso. Già per rompere il ghiaccio nel corso della prima diretta, Giorgia lo ha invitato a spararne una e Gabbani ha risposto "No", tra lo stupore generale. Non si contano le interviste in cui il novello giudice si sia, sempre garbatamente, rifiutato di proferirne mezza, nonostante i calorosi inviti di chi lo intervistava tra radio e tv.

Pensiamo che il punto di rottura definitivo sia arrivato la domenica prima della partenza dei Live di 'X Factor', quando il cantautore toscano si è ritrovato invitato al tavolo di Fazio a 'Che Tempo Che Fa', e proprio Fazio gli ha allungato un foglio che riportava le 'sue' freddure sparate fin lì al tavolo dei giudici. Da ripetere ad alta voce. Unica volta in cui gli è stata concessa parola, immaginiamo la cocente umiliazione personale. E infatti, da quel momento, basta: al massimo una barzelletta a puntata (se proprio), giusto per permettere a chi cura i social della trasmissione di farci un meme. Visto che la 'narrazione' televisiva quella doveva essere.

Da Cattelan, nel podcast Supernova, Gabbani ha sorriso dicendo che quelle boutade gli stessero 'rovinando la reputazione, la carriera' et similia. Fino alla chiacchiera con la radio sponsor del talent, 102.5, in cui è stato presentato 'il nuovo Gabbani', ossia un giudice definitivamente scagionato dalle barzellette. Un cambiamento di storytelling di questa portata, non arriva per caso: deve esserci stata, da parte sua, più di una contestazione al team degli autori per ottenerlo in corsa. E ha fatto bene: era il più curriculato a quel tavolo con due Festival di Sanremo, Giovani e Big, vinti consecutivamente, un Eurovision in rappresentanza dell'Italia, cantautore, polistrumentista e mirabile penna di brani per Mina, Vanoni e Celentano, stava passando per il giullare di corte, proprio ciò che il pubblico mainstream si sarebbe aspettato da 'quello della scimmia che balla'. C'è un limite a tutto, signora mia.

Ma allora perché ne ha dette così tante? Eccoci a svelare un segreto di Pulcinella: le registrazioni di ogni Audition/Bootcamp di X Factor durano svariate ore. Quest'anno in particolare, poi, il montaggio le ha mixate insieme per ottenere la puntata da mandare in onda: lo si è notato dal fatto che i giudici non fossero sempre vestiti uguali durante la 'stessa' serata. Ebbene, Gabbani può aver detto delle battute, appunto diluite in ore e ore di registrazioni, magari suggerite dagli stessi autori con lo scopo di stemperare momenti di tensione. Per scoprire poi, solo una volta in onda, che quelle sarebbero diventate il suo unico tratto di personalità televisiva nel ruolo di giudice-personaggio. Ouch. Per questo, una volta partiti i Live, la 'musica' è decisamente cambiata da parte sua. In meglio, oseremmo dire e diciamo.