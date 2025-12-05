Zerocalcare pubblica “Nel nido dei serpenti” e ammette che si sta cag*ndo addosso: “La roba sui nazisti l'ho sempre fatta, se si cerca solo il consenso allora andavo a lavorare da Zara con mia cugina”. Altro che Netflix e pizza sto caz*o…

Perché diciamolo, la questione della “lotta contro i nazisti” è uno dei temi che reggono tutta la narrativa di Zerocalcare. Cosa aspettarsi da questo nuovo progetto che alcuni non hanno esitato a definire rischioso? Una raccolta di testimonianze e materiali messi insieme durante una serie di viaggi in Ungheria, Germania e Francia. E, ricordiamolo, una parte del ricavato delle vendite sarà devoluto al fondo per le spese legali degli imputati. “Io la roba tipo questa sui nazisti l'ho sempre fatta, anzi ho cominciato a fare fumetti apposta a 15 anni dopo che ho preso le botte, e che hanno accortellato 200 amici mia. Ora, non dico che voglio parlare solo di questo, perché viva Dio mi piacciono pure altre cose: i dinosauri, i dinosauri corazzati, i Cavalieri dello Zodiaco e il cane mio bello. Però non vuol dire che non posso più parlare dei nazisti, perché sennò c'è uno che mi dice “oh, un libro su sta roba non vende un cazzo, sei malato!” Un altro mi fa “ma pezzo di merda, io te volevo bene! L'ho tatuato la faccia tua e mi ha scoperto che sei una zecca, che devo fare?” Ma che ne so, ma che te devo dì? Disegnami un cazzo in faccia”. Michele Rech anche stavolta non si limita a raccontare cosa c’è nella superficie del processo contro gli antifascisti in Ungheria, ma vuole far capire a chi legge quali sono tutte quelle dinamiche che stanno dietro, e che difficilmente uno sguardo poco esperto riesce a cogliere. Zerocalcare racconta il suo viaggio all’interno della tana dei serpenti, e non ha paura di ammettere che si sta cagando addosso dalla paura. Ma si va comunque avanti. “Se i criteri per fare le cose sono soltanto il consenso, io sono diventato un algoritmo umano che campa solo per compiacere il prossimo. Allora che senso c'ha che uno fa i fumetti, boh? Allora andavo a lavorare da Zara con mi cugina. Che poraccia passa la giornata a dire a gente “stai benissimo”, “è proprio il tuo”, “pare fatto apposta per te!” E la gente è contenta e se compra quella monnezza senza litigà”. Daje, se va male se ne annamo tutti a pija un gelato.