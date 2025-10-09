Nobel per la pace a Trump? Se vi fa ridere l’idea, forse non vi ricordate del premio a Obama

È quasi comico pensarlo, Donald Trump Nobel per la pace. La mente corre subito all’immagine del tycoon che posta sui social minacce all’alba, che costruisce muri e insulta capi di Stato come fossero comparse di un reality. Eppure, nel caos degli ultimi anni, il verosimile ha perso il monopolio sulla realtà, lasciando spazio al manifestarsi dell’assurdo. Ciononostante, quando si è iniziato a fare il nome di Trump tra i possibili vincitori del Nobel 2025 (d’altra parte è stato The Donald stesso ad autocandidarsi, sostenuto, tra gli altri, dall'alleato Benjamin Netanyahu, sul quale il presidente americano è uno dei pochissimi - se non l'unico - ad avere un qualche tipo di influenza concreta: lo ha anche "messo in riga" dopo il bombardamento su Doha), la reazione è stata il riso. Il mondo “che conta” ride sempre, prima di pentirsi. Ride con quello stesso ghigno di superiorità con cui nel 2016 rideva della candidatura alla Casa Bianca di quello spaccone, prima che l’America gli spalancasse i cancelli del potere.

E in questo caso è un riso che sa di rimozione. Perché a ben guardare, il Nobel per la pace a Trump non sarebbe più scandaloso di quello assegnato a Barack Obama nel 2009. Anzi, rispetto a quel premio, l’eventuale (improbabile, forse impossibile) incoronazione di Trump avrebbe almeno un fondamento empirico, una lista di accordi firmati, un paio di conflitti effettivamente disinnescati o congelati. Obama invece lo ricevette per ciò che non aveva ancora fatto, pochi mesi dopo essersi insediato alla Casa Bianca (e non senza imbarazzo e scazzo dietro le quinte da parte del suo staff, a quanto fu poi riferito). "Per i suoi straordinari sforzi nel rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli", recitava la motivazione del Comitato di Oslo. La pace ridotta a intenzione, la speranza spacciata per risultato. E, oltre che per ciò che non aveva ancora (e mai avrebbe) fatto, lo ricevette soprattutto prima di fare tutto quello che avrebbe poi fatto e che con la pace non c'entrava alcunché: otto anni di guerra ininterrotta su vari fronti, tanto per cominciare.