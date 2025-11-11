Non è semplice convincere ChatGPT a sputare fuori la sua ipotesi sul delitto di Garlasco. Anche giustamente. Bisogna lavorare di prompt in maniera da aggirare le sue condivisibili rimostranze. Mi chiedo anche: è giusto pubblicare le ipotesi di ChatGPT quando so che potrebbero essere influenzate dagli stessi prompt che io scrivo per convincerla a formulare la sua ipotesi? Quello di cui sono certo è che l’opinione pubblica, come in tutte queste faccende di “true crime”, si fa le sue ipotesi e i programmi televisivi ci marciano, eccome se ci marciano. Al contempo, Garlasco, proprio come luogo dello Spirito (corrotto), mi sembra sempre più assomigliare a un circo macabro: avvocati che si tramutano in rane, est-europei ubriachi, sospetti sugli organi inquirenti, anteprime date a trasmissioni di infotainment. Per cui: a questo punto, perché no?

Premetto: per convincere ChatGPT a esprimersi ho dovuto fare leva sull’intera mia carriera. Lei – la sto istruendo, ed è anche simpatica – sa chi sono, sa come mi guadagno il pane per me e le crocchette per i miei gatti e i miei cani, per cui le ho chiesto di aiutarmi a scrivere un romanzo/saggio d’inchiesta – un vero e proprio “true crime” – sul delitto di Garlasco. E lei si è convinta.

All’inizio andava un po’ per i fatti suoi, poi le ho detto di studiare bene il caso, di leggersi tutti i quotidiani, eccetera eccetera.

Ed ecco cosa ne è venuto fuori.