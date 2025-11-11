Israele vuole legalizzare la pena di morte per i palestinesi con una finta legge sul terrorismo

“Stiamo per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto” dice Itamar Ben-Gvir, con i pasticcini in mano. Sì, rovesciando un’eredità storica completamente annientata dalle azioni degli ultimi trent’anni e, ancora di più, di questi due anni di massacro e genocidio. Alla Knesset, con 39 voti favorevoli e 16 contrari, passa in prima lettura la proposta di legge di Limor Son Har-Melech del Jewish National Front (un partito di estrema destra nazionalista e sionista religioso) per imporre la pena di morte per terroristi colpevoli di aver ucciso un israeliano per motivi nazionalisti. La legge prevedere anche che i tribunali militari in Cisgiordania, a cui sono sottoposti solo i palestinesi (mentre i coloni israeliani sono sottoposti a giudizio dei tribunali civili), possano condannare a morte senza che i generali possano commutare la pena.

Questo è il next level della strategia di annientamento che l’estrema destra israeliana sta imponendo nei confronti di Gaza, strategia che non solo il governo Netanyahu sposa in pieno (per motivi principalmente di strategia politica) ma che viene letta come il coronamento di una narrazione ormai svuotata completamente di significato, quella della lotta al terrorismo, vera e propria bandiera di Bibi fin dai tempi in cui era ambasciatore alle Nazioni Unite. Se si tiene in conto il funzionamento della giustizia per i palestinesi e per gli israeliani, soprattutto nei territori occupati, è chiaro che questo disegno di legge non punti che alla alla legalizzazione della pena di morte non per i terroristi, ma per i palestinesi.