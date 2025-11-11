Siamo stati nell’iperuranio con Flavia Vento: “Io spiritual coach, invito Teo Mammucari ai miei corsi da 30 euro. E presto torno in TV”

Qualche giorno fa, Flavia Vento ha annunciato su X un nuovo progetto lavorativo: la nostra bionda del cuore si propone ora come 'spiritual coach' e, per candidarsi alle sue lezioni, basta inviarle una mail. Ovviamente, MOW ha voluto saperne di più parlandone con la diretta interessata. Infatti, ora siamo in grado di svelarvi ulteriori dettagli a riguardo. Prima di tutto, Scientology non c'entra niente, anche se lei sta continuando a esserne adepta per 'studiare e imparare'. La maestra Vento farà corsi di meditazione ed è pronta a ragguagliare sull'Ho'oponopono per allontare i brutti pensieri. E lancia un invito a Teo Mammucari, con cui ha notoriamente collaborato nel programma cult 'Libero', nel caso volesse partecipare, gli insegnerebbe volentieri a respirare scacciando via ogni negatività. Il conduttore accetterà? Intanto, Vento promette di tornare in tv molto presto: da gennaio 2026, a quanto pare, la ritroveremo nel cast di un reality che, però, non sarà né Mediaset né Rai o Sky. Non può ancora spifferare niente, ma le scuciamo che andrà in onda "su Prime Video o Netflix". E se fosse il già chiacchieratissimo 'The Fifty', quello ispirato a 'Squid Game' e in rampa di lancio sulla piattaforma di Amazon? Lei non conferma né smentisce. Però avvisa l'intera umanità (avendone 'scoperto ogni segreto', come già preannunciato su X): "Siamo tutti sotto ipnosi"...