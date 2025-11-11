Siamo stati nell’iperuranio con Flavia Vento: “Io spiritual coach, invito Teo Mammucari ai miei corsi da 30 euro. E presto torno in TV”

Qualche giorno fa, Flavia Vento ha annunciato su X un nuovo progetto lavorativo: la nostra bionda del cuore si propone ora come 'spiritual coach' e, per candidarsi alle sue lezioni, basta inviarle una mail. Ovviamente, MOW ha voluto saperne di più parlandone con la diretta interessata. Infatti, ora siamo in grado di svelarvi ulteriori dettagli a riguardo. Prima di tutto, Scientology non c'entra niente, anche se lei sta continuando a esserne adepta per 'studiare e imparare'. La maestra Vento farà corsi di meditazione ed è pronta a ragguagliare sull'Ho'oponopono per allontare i brutti pensieri. E lancia un invito a Teo Mammucari, con cui ha notoriamente collaborato nel programma cult 'Libero', nel caso volesse partecipare, gli insegnerebbe volentieri a respirare scacciando via ogni negatività. Il conduttore accetterà? Intanto, Vento promette di tornare in tv molto presto: da gennaio 2026, a quanto pare, la ritroveremo nel cast di un reality che, però, non sarà né Mediaset né Rai o Sky. Non può ancora spifferare niente, ma le scuciamo che andrà in onda "su Prime Video o Netflix". E se fosse il già chiacchieratissimo 'The Fifty', quello ispirato a 'Squid Game' e in rampa di lancio sulla piattaforma di Amazon? Lei non conferma né smentisce. Però avvisa l'intera umanità (avendone 'scoperto ogni segreto', come già preannunciato su X): "Siamo tutti sotto ipnosi"...
Flavia, ora su X ti proponi come 'spiritual coach'. Di che si tratta?
Lo spiritual coach aiuta gli altri a scoprire il loro talento, il loro potenziale. Anche dando esercizi e motivando le persone a riscoprire se stesse. Lo fa anche Walter Nudo.
Ti ispiri a lui?
Non proprio, io sono Flavia Vento.
E come ti è venuta l'idea di diventare spiritual coach?
Dal fatto che i miei amici mi dicono sempre che do buoni consigli e metto pace. Poi ho studiato tanto l'ho'oponopono, le tecniche di respirazioni e di meditazione. Oramai saranno due mesi. Mi sento pronta a insegnare.
Ma Scientology c'entra qualcosa?
No no. Continuo a frequentare e imparare da Scientology, ma questo progetto non c'entra con loro.
Hai un certificato per insegnare?
No. Ma non credo nemmeno che esista. È un po' come per la recitazione: mica si deve studiare in una scuola per diventare attori.
Punti di vista. Ma hai già candidature in qualità di spiritual coach?
Ah guarda, in soli quattro giorni ho già ricevuto centinaia di richieste e ho cominciato anche a fare le prime video-lezioni. Non me l'aspettavo, sono molto sorpresa e felice!
Quanto costa una video-lezione?
Ogni video-lezione dura mezz'ora e ha un costo di 30 euro. Ma non lo faccio per soldi, una percentuale dei ricavi andrà ad associzioni animaliste che ho a cuore da sempre.
Pensi di farle anche in inglese, così magari arriverà anche il tuo amato Tom Cruise?
No, non so l'inglese abbastanza bene per fare una cosa del genere. Non ancora...
Sai chi ci vedrei benissimo a imparare da te l'ho'oponopono? Teo Mammucari! Ti piacerebbe come allievo?
Assolutamente sì, che bella idea! Anzi, lo invito subito da qui: quando vuole, è il benvenuto. Ho degli esercizi di respirazione e Ho'oponopono che gli potrebbero davvero fare un gran bene. Come a tutti, del resto. Scacciano via ogni negatività.
Questa nuova attività da 'spiritual coach' è appena nata. Come la svilupperai nel prossimo futuro?
Allora, il sito partirà ufficialmente a fine novembre.
E posterai contenuti anche su Instagram? Di solito non è un social che usi molto...
Certo! Sbarcherò su Instagram per postare i miei esercizi di respirazione e meditazione. Farò dei reel molto carini! E poi sogno di organizzare anche raduni...
Raduni?
Sì, ci sto già lavorando. Saranno raduni di meditazione e ho già bene in mente come strutturarli, al momento devo solo trovare il bosco giusto...
Intanto su X spari delle massime davvero curiose. Per esempio, cosa significa che 'I soldi non esistono'?
I soldi sono un'illusione, come la pubblicità. Fanno parte di un sistema che ci rende schiavi. Il mio era un tweet contro il capitalismo.
Ok, ma tu come lo compri il pane?
Comprare il pane non c'entra, è un concetto molto filosofico.
E gli orologi, invece, perché hai twittato che anche loro 'non esistono'?
Perché gli animali non ne hanno e vivono benissimo lo stesso.
Sempre su X ho letto che dichiari di non esserti mai fatta botox, è vero?
Allora, l'ho fatto una volta sola, 10 anni fa. Ma non mi piace perché non è una cosa naturale. Diventano tutte con le facce uguali. Per fortuna, io ho una buona genetica. E mi tengo il viso che ho.
10 anni fa, più o meno lo stesso tempo da cui dura la tua castità. A proposito, ci sono novità a riguardo?
No, ancora niente fidanzato né sesso. Non perdo le speranze, prima o poi magari incontrerò l'uomo giusto, quello che dico io.
...Tom Cruise?
Eh, magari! (ride, ndr) Però il fatto è che ho preso troppe delusioni in amore e non voglio rischiarne altre. Per il momento, sto bene con me stessa. Non mi serve né mi manca il sesso. Se deve capitare, capiterà. Altrimenti, fa niente.
Ti rivedremo in tv?
Sì e molto presto: a gennaio 2026.
Isola dei Famosi? Grande Fratello Vip?
No no. Non posso dire niente, ma non sarà un reality né Mediaset né Rai o Sky. Comunque molto bello, non vedo l'ora che vada in onda.
Quindi Netflix o Prime Video?
Eh, chissà... Magari le alternative sono quelle...
Non sarà mica 'The Fifty' (Prime Video), il reality ispirato a 'Squid Game'?
Non confermo né smentisco, davvero non posso...
Va bene, allora su questo ti lascio stare. Ma non posso non chiederti almeno uno dei segreti dell'esistenza umana che hai twittato d'aver scoperto...
Anche questo è un argomento molto delicato, per altri motivi...
Motivi che riguardano gli alieni?
No no.
Non puoi darci nemmeno un indizio?
Quello che posso dire è che siamo tutti sotto ipnosi.
E chi ci starebbe ipnotizzando?
Non ho ancora capito bene, devo approfondire...