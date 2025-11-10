Ma davvero dobbiamo fare debunking sulle mutande di Annalisa?

La storia è paradossale. Per i tempi di reazione innanzitutto, perché la ’notizia’ è stata pubblicata a un mese dall’uscita dell’intervista, per non parlare del contenuto. Immaginate se vi chiedessero di esprimere una preferenza tra annegare un cane o mutilare un bambino e, un mese più tardi, leggere sul giornale che: “Se fosse necessario annegherei un cane”. Le domande hanno la loro importanza. I giornalisti questa cosa dovrebbero saperla e spesso e volentieri fingono di dimenticarsene.

Oltretutto lei, la cantante, non si è lamentata di chi l'ha criticata per come si veste, ha attaccato una serie di utenti che vivono sui social commentando tutto quello che si trovano davanti. Senza capire, senza leggere e a volte anche senza guardare. Ironia della sorte, la frase è stata strumentalizzata esattamente da queste persone. Eppure basterebbe cercare l’intervista, ascoltarla. Saranno trenta secondi.



E invece è lunedì sera, ti ritrovi a scrivere delle mutande di Annalisa perché fai un mestiere infame. Ecco, noi che facciamo i giornali siamo fottuti, perché con questa storia che i giornali sono gratis per tutti lo stipendio devi tirarlo fuori col traffico. E così quando c'è la notizia di quella ti tocca scrivere. Il punto è che, come il politicante lo fa il popolo e non il contrario, il giornale lo fa chi lo legge e mai davvero chi scrive. La buona notizia, per chi legge (ma dovrebbe essere così anche per chi vota), è che il potere è nelle sue mani, le tendenze Google sono piuttosto democratiche e la scelta di cliccare in un articolo e dettata quasi sempre dal libero arbitrio. Ecco perché scegliere di cosa interessarsi può effettivamente cambiare le cose, così come scegliere dove leggere una notizia. Succede lo stesso quando decidi dove fare la spesa, quando scegli il ristorante, per la musica che ascolti. E nella maggior parte dei casi vince la maggioranza. Ma se questa maggioranza sta a lamentarsi di quello che (non) ha detto Annalisa o di come si veste per cantare, la strada diventa veramente scomoda. Niente alisei, ci toccherà accendere il ventilatore a novembre.