Noemi è altissima: «La musica deve trascendere, a volte la politica ci sfrutta. I soldi? Per dire no agli str*nzi. Un duetto con Fibra? Amo 'Solo una botta'»

Sembra che uno sia un artista più forte se scrive, compone, canta. Tu invece sei soprattutto interprete: come vedi questo tema e come scegli le canzoni? Insomma, come fai a sentire se sono giuste, adatte?



«È vero, oggi c’è tanto questo mito che devi scrivere. Ma chi canta porta il suo. Certo, quando canti ce devi avé un carisma, altrimenti è inutile. Io quando scelgo le canzoni mi confronto molto con gli autori. È come se fossimo in sartoria a fare un bellissimo vestito che però non è prodotto in serie, è un pezzo unico. Poi ci vuole anche un po’ di culo nella vita, non è che scelgo tutto da sola. Uno si confronta, fa sentire il pezzo, magari si innamora. Poi io vado dai musicisti, dagli amici dopo la partita… quello su cui non si può lesinare secondo me è il darsi alla canzone. È questo non si quantifica neanche firmandolo un pezzo, anche perché io credo che alcune canzoni siano nel destino delle persone. Pensa ad Almeno tu nell’universo, che è stato 14 anni dentro un cassetto e all’inizio era quasi una roba sudamericana, una salsa. Quando l’ha cantata Mia Martini è diventata la ballad emotiva che conosciamo. Er cantante, come si suol dire, ha il suo perché. Credo che Mina non abbia mai scritto manco una canzone, questo però non la rende meno incisiva o importante di altri. Lo stesso penso di Nina Simone, My baby just cares for me non l’ha scritta lei. Anche Aretha Franklyn non ha scritto A Natural Woman, l’ha scritta Carole King. Noi ora vogliamo tutti il cantautore, ma non è detto che debba essere solo così. Certo, io alcune cose le ho scritte e altre le ho interpretate, ma anche quando interpreti je dai una forma, molto lo fa il tuo modo di appoggiare le parole. Vasco, quando a scritto Vuoto a Perdere per me, l’ha scritto sul mio modo di appoggiare le parole. È na robba».



Hai una voce potente, ti alleni con Pachy Scognamiglio, eppure buona parte delle hit che adesso sono su Spotify sono registrate con l’autotune. Da una parte lavorare così tanto sulla voce deve sembrarti fatica sprecata, perché poi c’è chi lo fa premendo un pulsante. Dall’altra però immagino che tu riesca a recuperare dal vivo, quando il pubblico sente la tua voce naturale. Come te la vivi?



«Ma guarda, io credo che il tune sia un linguaggio molto nuovo, molto divertente. Quando uno lo mette e si sente è una scelta stilistica, perché sai (ride, ndr) si può anche fare in modo che chi ascolta non se ne accorga! È un colore che si aggiunge, poi giustamente il mainstream lo hanno in mano i ragazzi più giovani che stanno sul rap, sulla trap. Per quanto mi riguarda ci sta anche essere meno di moda e trovare il modo di migliorarsi attraverso le cose che funzionano. Io sono un’amante della prima ora del rap, ho sempre amato la hip-hop culture: ricordo Neffa, le prime cose di Fibra, Joe Cassano… quella roba mi è sempre piaciuta. E mi piace che la cultura hip-hop sia entrata forte nel sound italiano perché è bella questa possibilità di avere produzioni veramente soul».



E infatti il tuo ultimo disco, Nostalgia, è pieno di suoni e influenze diverse. Però, però… I cantanti italiani spesso hanno studiato, al contrario dei rapper che difficilmente sono stati a scuola di canto. Loro però si espongono spesso su temi sociali e politici, mentre il cantante italiano lo fa raramente. È come se da una parte ci fosse quello che ha studiato studia ma non parla, dall’altra quello che non studia ma si espone. Tu come la vedi?



«No, no. Credo che esporsi sia una parte importante del fare il cantante. Poi sai, delle volte uno si stanca anche di sentirsi sfruttato dalla politica. Io ricordo di essermi esposta sul palco di Sanremo perché ero per il matrimonio gay nel 2018, quando in Parlamento si discuteva della legge per le unioni civili. Quella volta, sulla Rai, ho messo i nastri colorati del movimento LGBT sul microfono: per me era importante dare la possibilità a persone che si sono amate tutta la vita di poter esistere a livello civile, senza pensare che uno dei due potesse finire in ospedale e l’altro - magari dopo venticinque anni insieme - non potesse far parte di quel momento, non potesse esserci. E questa è una roba innegabile, trasversale. Poi la politica… insomma, un po’ finisce che ti sfrutta. Nei temi importanti secondo me è giusto esporsi, esserci. Per il resto non è vero che i rapper non studiano la musica, sono più lavoratori di quanto si possa pensare perché tirare su delle rime serie e dire veramente qualcosa è complicato. Ma poi vabbè, io c’ho il mito di Fibra, mi piace il modo in cui ha sempre parlato di tutto cercando di raccontarci qualcosa, nel bene o nel male, anche con una risata amara».



Allora te lo chiedo: in che canzone di Fabri Fibra ti piacerebbe duettare?



«Oddio! Vabbè, aspetta… ce ne so talmente tante! Ma se ti dico le mie preferite... sono super hardcore. Una delle più fighe secondo me è Solo una Botta, che me fa' troppo ride».