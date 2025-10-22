Siamo entrati nel backstage dei Queens of the Stone Age a Milano dopo un concerto apocalittico per portarci a casa l’anima di Josh Homme

Lo spettacolo comincia tra il frinire delle cicale. Homme arriva dalla platea, passa tra il pubblico fra gli applausi, lancia uno sgabello sul palco ci sale con il sipario ancora calato. Comincia a muoversi in quei quattro metri di spazio con una una lampada da lavoro elettrica in una mano e il microfono nell’altra. Sembra una citazione ad un rocciosissimo Tom Waits in concerto, ma c’è pure un qualcosa del nano di Twin Peaks per come passeggia sul palcoscenico danzando, una carezza a quella dimensione onirica e crepuscolare tra la vita e la morte. Ogni tanto fa qualche mossa alla Cremonini, una collega a fine serata dirà di aver visto le movenze di Olmo (Fabio De Luigi a Mai Dire Gol) nel corpo di un Dio greco. Può essere, di certo è stata ipnosi e a me ricorda molto David Lynch, anche come fisionomia. Dopo quattro, cinque tracce - quando, cioè, eravamo ormai totalmente rapiti dallo show - si alza il sipario e appaiono i musicisti. Non i componenti della band, proprio i musicisti. Una decina in tutto, tra archi e tastiere e percussioni e chitarre e bassi. A volte è un pugno in mezzo agli occhi, altre una carezza. Gli arrangiamenti sono profondi e raffinatissimi, un calcio in culo senza diritto di replica a chi pensa che sotto a un palco si stava meglio quando si stava peggio.



A tratti Mr. Homme scende tra il pubblico e ti canta in faccia. Sa di averci in mano, ci gode, a tratti si mette a parlare, fa piccole confessioni. Sentiamo pezzi iconici, un inedito e un aerodinamico Michael Shuman in completo di pelle cantare Auto Pilot. Funziona. Josh per un bel pezzo gira con una mannaia in mano che a un certo punto finge di tirare addosso alla gente. Tra un pezzo e l'altro scivola, fa volare questa lama come fosse un giocoliere, la sbatte su di un tavolo,ci parla come fosse il teschio dell'Amleto. È come se fosse la vita, che finirà per conficcare nel parquet squisitamente milanese del Teatro Lirico.



Il pubblico è micidiale, stralunato e totalmente eterogeneo. Ragazze con l’appartamento in Brera pettinate da bambole e signorini in bolo tie Prada incrociano gli sguardi di gente in costume, tra cui una coppia di eleganti signori in anticipo per Halloween: lui con una bombetta in velluto nero su cui erano state incollate delle ossa finte e lei, la sua signora, in completo Morticia Addams con tanto di maschera. Nel mezzo di tutto, dall’uomo dei fumetti dei Simpson ai ragazzi del liceo. I prezzi dei biglietti non erano certo democratici, eppure evidentemente c’era più di qualcuno disposto a mangiare le proprie unghie fino a fine mese per questo evento. E a ragione, per altro. È sembrato di vivere in uno di quei racconti di qualche vecchio stronzo che i concerti se li è fatti negli anni Settanta, il tipo che ti racconta di quella volta che ha visto Jimi Hendrix suonare nel pub in cui andava a ubriacarsi in un mercoledì pomeriggio qualunque. Noi abbiamo visto i QotSA a teatro, bellezza.