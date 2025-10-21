Teatro San Carlo, Macciardi ha firmato per diventare Sovrintendente e Manfredi si arrende, ma questo non chiude la nostra inchiesta

È arrivata la firma. Dopo vari tira e molla che vanno avanti da inizio agosto, Fulvio Macciardi, ex sovrintendente al Teatro comunale di Bologna, è diventato ufficialmente sovrintendente a Napoli della Fondazione San Carlo. Sono passati sette mesi dalla fine del mandato del suo predecessore, Stephane Lissner, e vi abbiamo raccontato cosa ha bloccato la nomina del suo successore: interessi personali, amichettismo e, dopo la nostra inchiesta, anche un’indagine della Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. Nella stessa procura, poi, i vari dirigenti della Fondazione sarebbero stati ascoltati, generando non pochi malumori al San Carlo, dove alcuni sarebbero stati visti litigare, altri piangere e altri minacciare querele. Un gioco che è stato bello finché è durato e che si sta trasformando ora in un Hunger Games tra alleati politici e “infami”, cioè quelli che avrebbero parlato, confessando tutto ciò che abbiamo scoperto: tre persone, tre testimonianze, che hanno sbloccato completamente l’inchiesta (tant’è che sarebbe arrivato almeno un avviso di garanzia in Fondazione nelle scorse settimane).

Ora Macciardi parla di spoil system, e cioè dell’auspicato repulisti che dovrebbe seguire a un’inchiesta passata dai giornali (anzi, da un giornale, il nostro) alla Procura e alla Corte dei conti. Riuscirà a farlo? Con la benedizione del Ministero della Cultura forse sì, mentre, pare, che all’annuncio dello smaltimento di nomine controverse il Teatro si è svuotato. Macciardi dovrà affrontare, probabilmente, questa sfida da solo, sostenuto semmai da molti lavoratori e dipendenti (non dirigenti) del San Carlo, che da tempo ci hanno appoggiato durante questa storia. Manfredi, nel frattempo, pare aver ceduto, ma la resa è una questione di punti di vista e il sindaco di Napoli lo sa. A che livello sta lavorando, ora, per garantirsi potere e consenso all’interno dell’ente lirico-sinfonico? La partita, come vi abbiamo spiegato, si era spostata a livello regionale, ma ora che il Sovrintendente, vicino a Fratelli d’Italia, dovrà insediarsi, si tratterà di vedere quali figure amiche di Manfredi potranno mantenere il posto.