Scandalo San Carlo, Spedaliere non è più Direttrice generale da sei mesi ma guadagna ancora 150 mila euro? E l’incarico di Maria Pia Gaeta non scadeva nel 2023?

L’amministrazione trasparente del sito del San Carlo più che trasparente è confusa. Più di un documento non torna, più di un documento non si trova, e più di una dicitura è poco chiara. Due casi, su tutti, ci sembrano strani e, allo stesso tempo, fondamentali. E riguardano due dei personaggi più importanti della nostra inchiesta, Emmanuela Spedaliere e Maria Pia Gaeta. Ne parliamo perché in entrambi i casi, secondo i dati forniti in Amministrazione trasparente, sia Spedaliere che Gaeta avrebbero contratti a tempo indeterminato. Chiaramente il riferimento alla data di assunzione riguarda i loro precedenti incarichi, anche la data di cessazione? L’aspetto strano, in effetti, è che, mentre le voci sulla durata del contratto sembrano non aggiornate, quella riguardo al compenso annuo percepito è invece aggiornata. E anche quella riguardo al tipo di contratto è aggiornata. Perché aggiornare solo due voci su quattro?

Non si desume solo questo, in ogni caso. Maria Pia Gaeta, Responsabile Risorse Umane e Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Rpct), viene inquadrata come Funzionario A, ma il compenso è evidentemente fuori proporzione, come vi avevamo già spiegato. Come evidenziato in una nota del Ministero dell’Economia, infatti, “è stato riscontrato che l’attribuzione di superminimi in assenza di qualsiasi criterio di predeterminazione ha comportato che alcuni funzionari a tempo indeterminato della Fondazione arrivino a godere di un trattamento economico pari o superiore a quello dei dirigenti, così come facilmente verificabile dai compensi pubblicati nella apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale”. In altre parole, Maria Pia Gaeta, pur non essendo inquadrata come dirigente (i dirigenti previsti in Fondazione sono quattro e tutte e quattro le posizioni erano già occupate), riceve un compenso maggiore di alcune figure inquadrate come dirigenziali. Una anomalia che la Fondazione, pur consapevole di questo da tre anni, non ha minimamente affrontato.