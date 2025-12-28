Checco Zalone s’è ammosciato: con Buen Camino al cinema fa il “politicamente scorretto” senza sforzo e smette di raccontare davvero l’Italia

Se la satira attacca il potere, Checco Zalone che incarnava lo stereotipo dell'italiano rozzo, ignorante e incapace di guardare oltre il proprio seminato, prendendoci in giro, ci restituiva il potere che, in quanto cittadini, avevamo. In Buen Camino invece, tutto è rivolto allo stereotipo del riccone gretto: un personaggio che non ci racconta, né ci è vicino ma su cui, al contrario, possiamo puntare il dito senza rivederci il parente delle sparate becere alla tavolata di Natale. Nei cinepanettoni si rideva -chi ci riusciva- delle sguaiatezza, delle cafonate dei ricchi in vacanza che si barcamenavano tra amanti, soldi, bugie e tette. Esattamente quello che succede in Buen Camino, che nelle inquadrature sulla fidanzata modella, attinge più dal mondo dei cinepanettoni anni '90 e primi 2000, che dai social e dai reel; con buona pace del personale di servizio che improvvisa i balletti per Tik Tok.

Ecco perché Checco s'è ammosciato: non è tanto che in Buen Camino si rida meno rispetto al passato, è che s'è fatto cinepanettone. Ma allora perché la gente lo guarda? Lo spiega bene l'infornata di trailer che precedono la proiezione, i film in uscita nei prossimi mesi: il thriller trash Agata Christian-Delitto sulle Nevi, Edoardo Leo e Claudia Pandolfi in una commedia di coppia che è già un' accozzaglia di luoghi comuni a ritmo di lei femminista vs lui conservatore (2 cuori 2 capanne); Le cose non dette, l'ultima fatica di Gabriele Muccino con l'immancabile Stefano Accorsi e gente che urla. Con questi chiari di luna, Checco Zalone può ammosciarsi e rimanere comunque campione d'incassi a lungo.