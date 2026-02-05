MasterChef 15, ma chi è Carlo Guerriero, uno dei gelatai migliori del mondo? Il suo gelato funzionale, il locale e gli ingredienti

Originario di San Donato di Piave, Carlo Guerriero è laureato in Chimica Industriale a Bologna e in Scienze per l'Ambiente a Ravenna. Ha poi frequentato anche un Master in biomedicina e Corso di Alimentazione e Salute presso l'Università di Cadice, dove ha deciso di stabilirsi dopo essere tornato per un periodo in Italia. Forte della sua formazione chimica, Guerriero ha utilizzato le sue competenze per studiare un gelato funzionale, cioè un gelato artigianale riformulato per creare un prodotto buono da mangiare ma che faccia anche bene alla salute.

Come aveva spiegato in un'intervista a L'Inkiesta nel 2024, il suo è un gelato studiato con componenti antiossidanti e che “spinga su zucceri come il tagatosio che è un particolare monosaccaride”. Un percorso che gli ha permesso di lavorare sia sull'aspetto alimentare, ma anche clinico: in particolare con bambini affetti da diabete di tipo 1.