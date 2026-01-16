Chiara Pavan giudice di MasterChef 16?

La Pavan è nota per la sua filosofia culinaria incentrata sulla battaglia agli sprechi. L'ultima volta che l'abbiamo vista a MasterChef infatti, è stata protagonista proprio di un segmento a tema sostenibilità: recuperare tutti i cibi, inclusi gli ingredienti meno nobili, inserendoli in piatti di alta cucina. Addirittura, secondo l'approccio della Pavan, utilizzare le specie invasive come soluzione (parziale) per provare ad arginare il fenomeno.

Al momento, tra i tre giudici di MasterChef, il veterano è Bruno Barbieri: presente sin dalla prima edizione, oltre agli spin off Junior, Celebrity e All Stars. Antonino Cannavacciuolo invece, è entrato a far parte della squadra dopo essere stato a lungo corteggiato: al momento, è alla sua dodicesima edizione. L'ultimo arrivato è invece chef Giorgio Locatelli, che pure fa parte della squadra dal 2019. Non è dunque così improbabile pensare che il terzetto potrebbe cambiare, magari con l'innesto di una giudice donna. Anche perché, nonostante i tanti anni di messa in onda, finora MasterChef Italia ha avuto soltanto una donna nel ruolo di giudice: Antonia Klugman, una sola edizione, svoltasi dal dicembre 2017 a marzo dell'anno seguente (settima edizione).

A questo punto abbondantemente testata, Chiara Pavan e la sua scuola di pensiero potrebbero essere più di un'ospite; tanto più in un momento in cui i temi a lei cari, il green e la sostenibilità, sono diventati di dibattito pubblico.