Chiara Pavan giudice di MasterChef 16?

Alla prossima puntata, la settima, saranno cinque: cinque volte che la chef Chiara Pavan è ospite a MasterChef 15. La chef infatti, ha già partecipato al primo, secondo, terzo e quarto episodio del cooking show di Sky, ed è stata annunciata per il prossimo appuntamento.
Allora, a questo punto, a fronte di tante presenze nella stessa edizione, una domanda viene spontanea: ma non sarà che a MasterChef stanno facendo manovra per introdurre il prossimo giudice del programma?
Al termine del dodicesimo episodio, ne vengono trasmessi due ogni giovedì in prima serata, le anticipazioni della prossima puntata ci hanno mostrato di nuovo la chef veronese, che torna dopo essere già protagonista nei giorni scorsi. Una presenza costante, frequentissima: fin troppo, tanto da essere sospetta. E se gli autori ci stessero dicendo qualcosa? Il dubbio è più che legittimo, a fronte di una presenza tanto importante. A questo dubbio ne segue un altro: qualcuno tra Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli lascerà? Insomma: se dovesse diventare giudice, la Pavan sarà la terza o la quarta? Del resto, non possiamo certo pensare che gli ospiti fossero finiti o che questa edizione fosse al risparmio. Lo show infatti, continua ad essere molto seguito dagli appassionati e a stupire: per giovedì 22 gennaio ad esempio, la prova esterna si svolgerà niente di meno che all’interno dello Juventus Stadium di Torino annunciata l'esterna al Juventus Stadium. Inoltre, salutato lo chef Ciccio Sultano per lo Skill Test a tema “Timballo del Gattopardo”, sarà di nuovo la volta proprio di Chiara Pavan.
La Pavan è nota per la sua filosofia culinaria incentrata sulla battaglia agli sprechi. L'ultima volta che l'abbiamo vista a MasterChef infatti, è stata protagonista proprio di un segmento a tema sostenibilità: recuperare tutti i cibi, inclusi gli ingredienti meno nobili, inserendoli in piatti di alta cucina. Addirittura, secondo l'approccio della Pavan, utilizzare le specie invasive come soluzione (parziale) per provare ad arginare il fenomeno.
Al momento, tra i tre giudici di MasterChef, il veterano è Bruno Barbieri: presente sin dalla prima edizione, oltre agli spin off Junior, Celebrity e All Stars. Antonino Cannavacciuolo invece, è entrato a far parte della squadra dopo essere stato a lungo corteggiato: al momento, è alla sua dodicesima edizione. L'ultimo arrivato è invece chef Giorgio Locatelli, che pure fa parte della squadra dal 2019. Non è dunque così improbabile pensare che il terzetto potrebbe cambiare, magari con l'innesto di una giudice donna. Anche perché, nonostante i tanti anni di messa in onda, finora MasterChef Italia ha avuto soltanto una donna nel ruolo di giudice: Antonia Klugman, una sola edizione, svoltasi dal dicembre 2017 a marzo dell'anno seguente (settima edizione).
A questo punto abbondantemente testata, Chiara Pavan e la sua scuola di pensiero potrebbero essere più di un'ospite; tanto più in un momento in cui i temi a lei cari, il green e la sostenibilità, sono diventati di dibattito pubblico.