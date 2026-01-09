La sinistra riparta da MasterChef! Il siparietto queer con Cannavacciuolo, giudici che apprezzano gli stranieri e una sola regola

Il favorito di questa quindicesima edizione ad esempio, è Matteo Lee: bolognese, genitori cinesi, nervi di ferro, trascorre le giornate lavorando a casa come retail investor ed esce pochissimo. Anzi:Un protagonista che la scrittura di un reality potrebbe cavalcare tantissimo, ma per fortuna a MasterChef non si fanno pietismi inutili.

Dove lo trovate un altro programma in cui, nella totale assenza di sottintesi o ammiccamenti, si scherza sull'uscita di due concorrenti? Durante la prova della Mistery Box infatti, è arrivato un Cannavacciuolo gossipparo che ha chiesto a un concorrente, Matteo R., con chi fosse diventato amico lì dentro, per poi voler sapere se “uscite?”: Cannavacciuolo si riferiva chiaramente a una relazione con Niccolò. I due non solo escono e si scambiano ricette, ma hanno anche coinvolto Matteo Lee che, con grande stupore dello chef, ha messo piede fuori casa e si è lasciato trascinare in un locale in cui tutti erano vestiti da fatine. Insomma: abbiamo capito benissimo che genere di locale fosse, solo che a Cannavacciuolo né a nessun altro interessava. Perciò si continua a cucinare, ché il tempo corre.