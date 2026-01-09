Ma chi è Enrico Dal Buono, lo scrittore nella serie di Fabrizio Corona? “Netflix ha scelto di raccontare il ‘Paparazzi King’ perché rappresenta gli italiani"

Perché secondo te Netflix ha deciso di dedicare una docuserie a Fabrizio Corona?

So che le piattaforme prediligono storie molto radicate in Italia, perciò credo pensino che più è radicata in Italia, più possa essere interessante per l'esterno. Il titolo internazionale è "King Paparazzi", probabilmente perché “paparazzi” oltre a essere un termine internazionale, richiama un certo modo di essere italiani: “Io sono notizia” non aveva lo stesso appeal, su un pubblico di oltre confine.

Anche perché, all'estero, come lo spieghi un personaggio come Fabrizio Corona?

Appunto. Mentre in Italia chiunque, diciamo l'80%, lo conosce, altrove non hanno idea di chi sia: con un termine come “paparazzi”, viene inquadrato subito il contesto.

Tu compari nella serie come scrittore, ci anticipi qualcosa?

Si, analizzo Corona non come persona – non ne ho interesse, né competenza né voglia- ma in quanto fenomeno narrativo, cioè per cosa rappresenta la sua storia per gli spettatori e il suo Paese.

E cosa rappresenta?

L'aspetto interessante è che Corona con la sua epopea grottesca incarna tutta una serie di caratteristiche che descrivono bene i tic, le idiosincrasie, gli slanci e anche le brillantezza dell'italiano ma, allo stesso tempo, anche le nevrosi contemporanee. Secondo me è un buon personaggio narrativo, cosa molto diversa dall'essere una brava persona. Quando un personaggio narrativo riesce ad incarnare l'universale, diventa potentissimo: da questo punto di vista, Corona è un personaggio letterario. Ha la capacità di condensare un'intera epoca.