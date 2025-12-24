Corona e il “sistema Signorini”: viene giù tutta la TV? Di piccolo non c’è più niente ora che il Codacons ha deciso di metterci le mani

Nello specifico, e andando anche un po’ per interpretazione, alla Procura di Milano si chiede di accertare se, dietro queste dinamiche, possano nascondersi profili penalmente rilevanti. Abusi di posizione o di relazioni di potere? Compressione della libertà di autodeterminazione degli aspiranti partecipanti? Condotte che – se confermate – potrebbero insomma superare il confine della semplice scorrettezza. È il passaggio più delicato, perché sposta la vicenda dal piano mediatico a quello giudiziario. Ma il cuore dell’intervento del Codacons è forse davanti all’Agcom. Perché solleva una questione di sistema: i principi di correttezza, trasparenza e responsabilità editoriale previsti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi non possono fermarsi alla messa in onda. Devono valere prima, molto prima. Nei casting, nella selezione dei volti, nella costruzione dei contenuti. Perché è lì che si decide chi entra e chi resta fuori. Chi ha accesso (basta battute, ndr) alla visibilità e chi no. E poi c’è il fronte privacy, che comunque è tutt’altro che secondario. I casting sono luoghi di raccolta massiva di dati personali: numeri di telefono, messaggi, video, confidenze, aspettative. Oltre, ovviamente,al tema centrale sull’operato di Corona che, comunque, ha diffuso scambi di messaggi privati.

Non sorprende, a posteriori, che lo stesso Corona – dopo essere stato sentito in Procura – avesse lasciato intendere che il Codacons sarebbe entrato nella partita. E’ la conferma di un copione che si stava già scrivendo al di là dello stesso Corona? L’obiettivo del Codacons sembra chiaro: spostare il focus dalle singole figure al contesto che le rende possibili. Non si tratta di stabilire chi abbia ragione tra Corona e Signorini, ma di capire se il sistema che governa l’intrattenimento televisivo rispetti davvero le regole che proclama. Perché la televisione, piaccia o no, non è solo spettacolo. È un servizio che esercita potere. Influenza immaginari. Crea aspettative. E riflette il quotidiano.