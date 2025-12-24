Manuale per mettersi una rosa nel culo senza pungersi

Una rosa nel culo è una rosa nel culo è una rosa nel culo. Questi versi di Gertrude Stein, nel poema del 1913, “Sacred Emily” tornano alla ribalta oggi in tutta la loro potenza letteraria, perché, mi dicono, la rosa nel culo è il vero freaky di queste Vacanze di Natale orfane dei Vanzina che sulla Rosa nel Culo avrebbero girato dei cinepanettoni insuperabili. Voglio dire: tra plug-in che sparano raggi laser e vibrazioni varie, con i quali attraversare la mondanité delle vostre città, ecco la rosa ha ancora qualcosa di antico, forse addirittura troppo antico, quasi una rosa nel culo che sa di Naj Oleari, molto anni ’80.

Ecco, io non lo so perché, ma stamattina tutti a chiedermi: “Cosa ne pensi di una rosa nel culo”, “In che senso?”, “Rose che ti si porgono infilate in un culo”. Dico che è cosa (rosa) risaputa. E invece, dice che è la nuova moda del momento. Nuova, mi stupisco? Quando londineggiavo beato e si faceva seratina, l’indomani era tutto un rassicurare: sono fresco come una rosa nel culo di un arcivescovo (anche se lì usa cucumber). Nulla di nuovo, direi, dove non batte il sole.