In Europa è scoppiata la bomba Mercosur. Cosa c'è dietro l'accordo commerciale che ha spaccato in due l'Ue: l'Italia sta con la Francia, la Germania cerca la vendetta su Macron (e c'entrano le auto elettriche cinesi)

Dato il contesto, come sta la situazione in ambito politico? L'intesa con i Paesi del Mercosur è stata trovata. Il problema è che in Europa non c'è conformità sul dossier (le discussioni vanno avanti da 25 anni...). Da una parte troviamo, infatti, lo schieramento dei contrari, dei quali fanno parte la Francia e l'Italia, con altri Stati critici tra cui Irlanda, Austria, Belgio, Polonia; dall'altra ci sono invece i capitanati dalla Germania, ossia Spagna, Portogallo e altri Paesi frugali, ben favorevoli a un raggiungimento del deal. In teoria, il primo team è composto da nazioni con forte peso agricolo e pressione interna degli agricoltori, mentre il secondo da Paesi industriali ed esportatori. In realtà la spaccatura è collegata a un altro tema: quello sui dazi imposti alle auto elettriche cinesi. Quando l'Ue decise di stangare gli Ev Made in China con tariffe piuttosto rilevanti, a spingere per il “sì” c'era Emmanuel Macron, con Giorgia Meloni poco dietro; a chiedere il “no” c'era la Germania di Merz, la cui industria automobilistica dipende fortemente dalla Cina e dalle sue dinamiche interne. Berlino, in quell'occasione, ha dovuto accettare la sconfitta. Per questo, adesso, intende vendicarsi con Parigi e Roma del maltolto. Come? Spingendo per l'intesa tra Unione europea e Mercosur. I negoziati, che in teoria avrebbero dovuto concludersi in questi giorni, sono stati rimandati a gennaio. Il clima è tuttavia pesantissimo. Trump e Putin osservano da lo spettacolo da lontano...