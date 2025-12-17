Togliete le ruote alle vostre lavatrici: la Germania (e non solo) ha sbattuto il muso con l’ecofollia dell’elettrico e sul 2035 l’Europa fa già retromarcia a tutto gas

Ok, hanno detto che la retromarcia sul divieto totale di motori endotermici dal 2035 è una gentile concessione alla “neutralità tecnologica”, ma a Bruxelles sono bravi da sempre a rigirarsela. La verità è che è un disperato atto di sopravvivenza. E ravvedimento. I numeri, quelli veri, raccontano infatti una storia più grigia che green. La produzione automobilistica europea è passata dai 21 milioni di veicoli pre-Covid a meno di 17 milioni, con prospettive stagnanti al 2030. Nel frattempo la Cina, che l’elettrico lo ha imposto quando aveva energia a basso costo, filiere integrate e manodopera competitiva, avanza come un caterpillar: e oggi controlla già quasi il 10% del mercato europeo e punta al 13% nel giro di pochi anni. Trovando la sua forza nel poter immettere sul mercato prodotti che saranno quello che saranno, ma non costano l’ira di Dio.

La Germania in particolare, che aveva accettato l’elettrico come espiazione post-Dieselgate e come tentativo di inseguire la Cina sul suo terreno, oggi paga il conto più salato. Volkswagen chiude impianti, ristruttura, licenzia. L’industria manifatturiera perde occupazione, il PIL galleggia attorno allo zero e la parola “deindustrializzazione” ormai suona quasi normale persino sulla bocca degli stessi industriali tedeschi. Signori, non è più solo la crisi di un modello, ma proprio un corto circuito. Insomma: l’elettrico, che doveva essere il futuro, è diventato un presente che non regge. Costa troppo ai cittadini, costa troppo alle imprese e costa carissimo agli Stati. Le auto elettriche rimangono mediamente fuori dalla portata della classe media europea, mentre le infrastrutture di ricarica crescono con la stessa velocità di una pratica edilizia comunale a agosto. Nel frattempo, l’energia in Europa è tra le più care dell’OCSE: un dettaglio che nelle slide della Commissione tende misteriosamente a sparire.