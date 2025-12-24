Dopo i cinesi, tocca all’India: Hero MotoCorp sbarca in Italia. E fa sul serio

Dopo l'invasione – riuscita – dei marchi cinesi, l’industria delle due ruote occidentale ha un nuovo ospite (e forse, presto, un nuovo padrone di casa). Si chiama Hero MotoCorp, è indiana, ed è il più grande produttore di moto e scooter al mondo. Sì, avete letto bene: al mondo.

In India le strade sono affollate, il traffico è un’arte marziale e la moto è un bene di prima necessità. Ma Hero non si accontenta di dominare a casa propria. Vuole giocare in trasferta, anche in quei mercati che si sono sempre guardati allo specchio pensando di essere l’epicentro della civiltà motociclistica. Tipo l’Italia.

Ed è proprio qui che Hero ha deciso di mettere piede. A partire dal 1° novembre, le sue moto sono arrivate nelle concessionarie italiane grazie alla partnership con Pelpi International, già noto per Kymco, Fantic e di recente per essere l'importatore italiano di quel fenomeno che risponde al marchio Kove. Obiettivo: portare nel nostro mercato due modelli ben definiti — Xpulse 200 (anche in versione Pro) e Hunk 440 — con prezzi decisamente aggressivi (tra i 2.990 e i 3.990 euro) e 5 anni di garanzia.