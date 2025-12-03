Ritorno al futuro Yamaha: “il mercato non vuole l’elettrico”. Pronti per due leggende? Super Ténéré e R1 per sorpassare l’ecofollia e ricominciare

E’ ciò che, in qualche modo, ha ammesso anche Yamaha e è bastato dare retta ai motociclisti. Nel pieno della corsa all’elettrificazione forzata – quell’entusiastica ecoevangelizzazione che prometteva un futuro silenzioso e immacolato, ma pieno di ansia da autonomia e più esclusivo di un circolo per soli paperoni – la Casa di Iwata ha pinzato forte sul freno, alzato la visiera e tuonato: “Il mercato motociclistico non mostra alcuna domanda di passaggio all’elettrico”. Parole affidate a MCN dal presidente europeo Olivier Prévost durante l’ultima edizione di EICMA di Milano.

Fine, quindi, dell’ingenuo approccio ecoideologico e presa di coscienza netta che imporre èil peggior modo di convincere, tra l’altro ignorando costi, infrastrutture, autonomie e soprattutto il fatto che gli appassionati – quelli veri – cercano emozione. E i watt, per ora, non ne danno. Il risultato? La mobilità e più specificatamente la mobilità in moto non può essere approcciata come un compito in classe svolto in fretta per compiacere il professore. La passione bisogna contarcela. E i distinguo vanno fatti, in particolare per quanto riguarda la mobilità urbana, dove può essere sicuramente utile sviluppare mezzi agili e che possano proporsi sul mercato come vie di mezzo tra le faticose bici e le impegnative moto. In Yamaha l’hanno capito e si sono posti una domanda: “davvero dobbiamo fingere che la benzina sia già un reperto archeologico?”