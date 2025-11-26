Requiem di John Elkann all’ecofollia: “automobilisti non disposti a farsi dire cosa acquistare”. Anche Fiat frena sull'elettrico (e meno male che c’era lo spazio sulla 500)

“Gli automobilisti – ha detto John Elkann proprio alla presentazione della nuova 500 – non sono disposti a farsi dire quale auto devono acquistare”. Insomma: pensare di imporre luna mobilità elettrica di massa significa voler andare nella direzione opposta al buon senso. L’hanno capito in tanti e, ora, l’ha capito pure Fiat, provando a rilanciarsi sul mercato con un’auto che avrà anche costi più contenuti rispetto al modello solo elettrico. “Abbiamo fatto di tutto, così come i nostri colleghi in Europa, per essere pronti al futuro – ha proseguito Elkann – Ma se noi siamo pronti, il mercato certamente non lo è. E per mercato intendo le persone, i clienti. La maggior parte di loro ha inviato un messaggio chiaro: vogliono avere la libertà di scegliere l’automobile migliore per loro. Oggi Fiat risponde alla loro richiesta ampliando la scelta e oggi, oltre alla Fiat 500 elettrica, offriamo la possibilità di una Fiat 500 ibrida: pratica, ecologica, sicura, confortevole, versatile e, soprattutto, accessibile”.

Non significa, sia inteso, che non c’è sensibilità verso l’ambiente, ma che il massimo proponibile, ad oggi, è ancora l’ibrido. E chi non lo ammette è schiavo di posizioni ideologiche che negano una realtà fatica pure per arrivare a fine mese, che usa l’auto principalmente per lavorare e che ai capricci modaioli ha dovuto smettere di pensarci da un pezzo. Figuriamoci a certe cifre. Alla Commissione Europea, che invece insiste con la sua dead line fissata al 2035, lo stesso Elkann ha ammesso di aver sottoposto un “pacchetto di proposte positive, concrete, prontamente realizzabili e di buon senso, che, insieme, possono iniziare a risollevare l'industria automobilistica europea da quello che rischia di essere un declino irreversibile”.