Genovese nella prigione dorata, il figlio di Grillo condannato e il figlio di La Russa archiviato? “Violenza e potere” di Fabrizio Corona vi farà male: alla Giustizia serve la rivoluzione (culturale), non la riforma

Ecco, in questo passaggio c’è praticamente tutto di quasi due ore di puntata. Il crudo realismo di un uomo che si rende conto di tutto: della figlia che ha sbagliato, di altri ragazzi che hanno sbagliato ma dovrebbero imparare a non toccare una ragazza che non è cosciente, ma pure di un Paese che preferisce “lasciare perdere” quando il rischio è quello di sbattersi – o di sbattere – sui muri del potere. Un potere che, paradossalmente, non ha più bisogno neanche di farsi sentire o intervenire. Si va dove conviene. Si va per quello che conviene. E ci si ritrova, se e quando si pensa di essere vittime di qualcosa, a pensare di rivolgersi fuori dall’Italia, magari direttamente alla Corte dei Diritti, a Strasburgo.

Attenzione, il potere non è solo quello di un presidente del Senato con un figlio uscito storto: significherebbe guardare al grosso per non vedere tutto quello che è sotto il naso ogni giorno. Tutti i circolini che ci sono. E a cui, purtroppo, in qualche modo e in una qualche misura, apparteniamo tutti. O di cui, in qualche modo e in qualche misura, tutti ci serviamo. Per sentirsi parte o, magari, anche per chiedere protezione. E’ impattante? Sì, ma il problema sono i circolini prima degli stupri. O dei presunti stupri. E a Fabrizio Corona, questa volta, va riconosciuto il merito di averlo fatto spiegare direttamente a un padre nella posizione più scomoda.