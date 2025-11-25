Antonio Tajani dice che il ponte serve per evacuare la Sicilia, ma come evacui senza strade e ferrovie? Fai ridere Donald Trump mentre i marocchini prendono appunti

3. Noi siciliani siamo molto allarmati. Perché se ci invadono dal fronte sud, quindi da Agrigento e provincia, come minchia ci dovremmo arrivare al ponte se non ci sono le strade? Avete presente le critiche al ponte, no? A che serve il ponte se non ci sono le strade e abbiamo ancora tratti ferroviari monorotaia risalenti ai Borboni? Ecco, il problema non è solo che, se non si fanno infrastrutture decenti in Sicilia, il ponte non serve a una beneamata minchia. Il problema si pone anche al contrario: come ci arriviamo, noi del sud Sicilia, al ponte per essere evacuati? Siamo davvero molto preoccupati: se ci invadono i marocchini, si sa, quelli fanno le marocchinate, e non vorremmo andarcene in giro camminando a gambe larghe come John Wayne. Almeno mandateci gli aiuti: paracadutateci le casse di Preparazione H contro le marocchinate, grazie. E mandateci subito anche gli scecchi, che sono l’unico mezzo di locomozione ecologico e con guida assistita da dopo Modica in poi, dove le strade sono al buio, con i tornanti, e senza colonnine per la ricarica elettrica.

Perché è IMPOSSIBILE che un Ministro degli Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio della Repubblica Italiana, dica che da un momento all’altro possono invadere la Sicilia e costringere l’Ita(g)lia all’evacuazione di TUTTA LA SICILIA soltanto per cercare di far passare il ponte come struttura militare e quindi soggetta alla procedura “IROP”, che sveltirebbe le pratiche di approvazione. Perché Tajani lo sa che non siamo stupidi, noi siciliani; non è stupida la Corte dei Conti; non è stupido Donald Trump; e non sono stupidi i marocchini. Evidentemente, Tajani sa qualcosa che noi non sappiamo. Intanto, per favore, mandateci gli aiuti come in zona di guerra: Preparazione H e scecchi, tanti scecchi. Se arrivano i marocchini, quelli mica usano la vaselina come voi politici.