A Prato succedono cose gravissime e solo pochi ne parlano. Cosa sta accadendo tra mafia cinese, politica (non così tanto) locale, massoneria e carceri colabrodo

Secondo le ultime proiezioni Istat, è l’unica città in Toscana e tra le poche in Italia destinate a crescere demograficamente nei prossimi anni. Questo è dovuto, più che altro, ai continui flussi in entrata tanto dai comuni limitrofi quanto dall’estero. Soprattutto dalla Cina. Ed è proprio dall’incontro/scontro tra le differenti culture, in primis quella cinese, che è necessario partire per comprendere quello che sta accadendo a Prato da qualche mese a questa parte. Nella sedicesima città più grande d’Italia, che si appresta in questi giorni a superare i 200mila residenti regolari, sono ancora molti coloro che non si sono ripresi del tutto dal primo commissariamento prefettizio della storia. Una dimensione che da queste parti si pensava fosse possibile soltanto per realtà come Paternò o Lamezia Terme e che invece è arrivata anche qua, come un terremoto in grado di distruggere equilibri e logiche di potere costruite in trent’anni di Seconda Repubblica. E se da una parte la polis sembra alla disperata ricerca di una via di uscita sia per inseguire un riscatto collettivo sia per togliersi di dosso gli imbarazzi di una città oramai allo sbando, la comunità cinese ha iniziato a mobilitarsi su WeChat cercando di organizzarsi autonomamente per contrastare l’inarrestabile ascesa dell’azione sindacale organizzata da Sudd Cobas. Tutto è iniziato con il commissariamento di giugno, con la sindaca dimessasi dal suo incarico a seguito di pesanti accuse di corruzione e l’arrivo in città del commissario prefettizio. Ma i colpi di scena non sono finiti qui e oggi, la discesa agli inferi della fashion valley più grande d’Europa, sembra essere soltanto agli inizi. La grande attenzione mediatica e politica innescata dagli eventi, ha portato il governo Meloni ad attenzionare in maniera importante le vicissitudini pratesi.