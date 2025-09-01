Massoneria, ricatti e suinici scatti: non lo vogliono tra i seggioni? A Prato (e in FdI) è fratricidio d’Italia per Tommaso Cocci e no, non sono stati gli avversari politici…

Sì, ci scherziamo sopra, ma la faccenda è grave un bel po’ e pare che da Roma si sia arrabbiata, e non poco, anche Giorgia nazionale, che a certe storiacce da ex DC e a siparietti di lotte intestine più tipici del PD, non vuole proprio abituarsi. Solo che questa volta ci sono andati di mezzo la magistratura, una denuncia e un clamore che non si potrà ignorare. Perché gli ingredienti della storiaccia morbosa ci sono tutti: presunti intrecci con la Massoneria, accuse sull’uso di droghe e pure qualche foto come mamma l’ha fatto del candidato. Che, anzi, proprio sulle foto racconta: “Quelle foto purtroppo sono vere. Ho ceduto una sera in una conversazione con qualcuno che era dietro il profilo Instagram di una donna. Poi quel profilo è svanito, ma le foto inviate hanno iniziato a circolare. E, ora, sono arrivate anche lettere minatorie in cui mi si chiede di smettere di fare politica”. Sono stati i nemici? E no, sono stati gli amici e il candidato pratese lo ripete con una convinzione che lascia pochi dubbi. Quasi come i suoi suinici scatti. Con la trama che, adesso, s’è fatta talmente fitta da non essere più solo una questione di Prato e, al limite della Procura di Prato, ma pure romana. E, perché no, di una triste immagine riflessa sullo specchio di questi tempi in cui in politica ormai si può tutto e non ci si sorprende più di niente.

La trama? Semplice eppure gustosamente contorta: adescamento online, scambio di foto intime in privato, sparizione dell’account che lo ha raggirato e, subito dopo, l’arrivo delle lettere anonime che contengono la foto incriminata e un ricatto sibillino: “o smetti di fare politica o ti distruggeremo la vita”. Perché niente dice “democrazia” come un dossier anonimo inviato per posta. Le missive sarebbero due: una arrivata a febbraio destinata solo a lui, l’altra ad aprile spedita a più indirizzi, tra cui il collega Claudio Belgiorno, la deputata Chiara La Porta e perfino Giovanni Donzelli, che in FdI è il toscano di riferimento. Oltre alla foto rubata, nel pacchetto c’erano fotomontaggi, accuse di festini, uso di droghe e — ciliegina sulla torta politica — il sospetto di affiliazione massonica. Cocci, con candore che fa simpatia, ammette solo le foto. Però è anche effettivamente iscritto da dodici anni alla loggia Sagittario, di cui afferma di essere segretario, ma da giugno si è messo “in sonno” (bella espressione, suona quasi come un pisolino morale). Nessun rapporto professionale con il gran maestro imputato nelle inchieste, Riccardo Matteini Bresci, dice lui; eppure la vicenda massoneria — che ha già fatto tremare la sindaca dimissionaria Ilaria Bugetti e portato in auge il fantasma di voti comprati grazie alle reti della loggia — diventa l’arma che Fratelli d’Italia ha usato contro il Pd e oggi scaglia contro se stessa contro come un boomerang.