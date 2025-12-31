Chi è l'assassino di Aurora Livoli? Ha le ore contate, ma tutti noi siamo ancora latitanti. E le parole di quel padre…

Chi ha ammazzato Aurora Livoli? La risposta è “tutti noi”. Sì, tutti noi se continueremo a raccontare la morte di quella ragazza come un fatto di cronaca nera, come un mistero da risolvere, o, più ideologicamente come già fanno in tanti, come un femminicidio. Sì, è una ragazza morta ammazzata probabilmente da un maschio e nessuno vuole togliere valore a certi temi, ci mancherebbe. Ma è, prima di tutto, il racconto di un essere umano che s’era ritrovato senza vita – accecato da qualcosa che sembrava simile alla vita senza esserlo - prima ancora di perderla definitivamente. La vita. I fatti, per carità, sono i fatti. E il fatto è una ragazza di 19 anni, trovata senza vita in un cortile di Milano, il 29 dicembre scorso. Il suo corpo era stato rinvenuto seminudo, con segni di violenza. E nessun documento che permettesse di identificarla. Solo dopo giorni di angoscia e indagini, i genitori, che avevano denunciato la sua scomparsa, l'hanno riconosciuta in uno dei fotogrammi diffusi dai carabinieri. Le immagini di un video di sorveglianza mostravano Aurora camminare con un uomo, che ora è al centro delle indagini per omicidio. Gli ultimi fotogrammi raccontano che sono entrati insieme in un cortile da cui lui, poi, è uscito da solo. Lo troveranno e su questo non ci sono grossi dubbi.

Ma se da un lato l’assassino sembra avere le ore contate, l’assassinio di Aurora solleva questioni ben più profonde e inquietanti, legate al mondo giovanile di oggi. A quella fragilità che troppo spesso non trova ascolto, ma che si trasforma in disperazione. Mancanza di progetti. Negazione di sogni. Pessimo rapporto con la fatica che si deve fare per inseguirli. E vita vissuta così, come viene, quasi fuggendo eternamente. Le indagini sulla morte di Aurora portano alla luce un aspetto della sua vita che è comune a tanti: un disagio che, pur provenendo da una famiglia benestante e affettuosa, ha continuato a crescere nell’ombra. Nata a Roma e adottata a cinque anni da una coppia di Monte San Biagio, Aurora sembrava aver tutto ciò di cui un ragazzino avesse bisogno. Un padre odontoiatra e una madre architetta. Una famiglia stabile, affettuosa e solida, senza traumi evidenti. Eppure, c’era una fragilità che non era visibile, se non a chi aveva a che fare con lei ogni giorno senza tuttavia riuscire a trovare un modo concreto per aiutarla.