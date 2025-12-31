Per Natale i potenti del mondo ci hanno regalato (ancora) le guerre: Putin non vuole la pace, la Cina accerchia Taiwan e Trump attacca una “nave di narcos” in Venezuela

Negli anni Sessanta, mentre Washington e Mosca si fronteggiavano su Cuba, era già in atto un altro grande negoziato europeo. Il Muro di Berlino, costruito nottetempo nell’agosto del 1961, fu uno degli strumenti con cui si tentò di congelare il conflitto tra i due blocchi. La crisi dei missili cubani sarebbe arrivata l’anno dopo, nel 1962, sancendo quella pace armata che ha segnato la Guerra Fredda. Una pace armata destinata a ripetersi in Ucraina? Chissà. Tempi e soprattutto modi sono molto diversi, così come il temperamento degli attuali leader. Volodymyr Zelensky non è tipo da gettare la spugna in fretta ed è, di fatto, un terzo attore scomodo da piegare nel confronto tra superpotenze. Un personaggio che, in un discorso alla nazione, ha detto: “Certo, qualcuno morirà, qualcun altro no”. Lo stesso giorno, a poche ore di distanza, figure chiave legate al mondo militare e scientifico russo venivano uccise in attentati mirati, mentre alti ufficiali dell’esercito di Mosca cadevano uno dopo l’altro nel giro di pochi giorni. Episodi che hanno mostrato una capacità di penetrazione impressionante negli apparati di sicurezza russi.

Quindi sì, ci sono i negoziati sull’Ucraina. Siamo forse nella loro fase finale, ma sono anche gli attimi più turbolenti, quelli in cui tutto può succedere, soprattutto mentre siamo tutti distratti. Trump per primo. Basta ascoltare le sue parole sul presunto attacco con droni alla residenza natalizia di Vladimir Putin, subito attribuito dal Cremlino all’Ucraina. Alla domanda di un cronista, a Mar-a-Lago, che gli chiedea: “Ci credete davvero? Non avete forse i servizi di intelligence statunitensi che monitorano attentamente questa regione?” Trump ha risposto:

“Beh, lo scopriremo”. “Quindi state dicendo che l’attacco potrebbe non essersi verificato?”

“È anche possibile, immagino. Ma Putin me l’ha detto questa mattina”. Beh se gliel’ha detto Putin allora possiamo starcene tutti molto tranquilli, perché d’altronde non ci resta grossa alternativa che, anche questo capodanno stappare un Francia Corta e sperare in un anno migliore.